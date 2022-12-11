«Праздник» спорта во время жуткой бойни 2 Леонид Невзлин

11.12.2022, 9:33

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Чемпионат в Катаре войдет в историю как один из символов мировой безнравственности 21 века.

Не знаю, кто победит на Чемпионате мира по футболу в Катаре, но уверен, что он войдет в историю как один из символов мировой безнравственности 21 века. Праздник спорта происходит всего в нескольких часах лета от самой жуткой бойни со времен Второй мировой войны. Веселые люди наполняют трибуны в то время, как другие люди пытаются набрать и согреть немного воды, потому что после прилета путинской ракеты у них дома нет электричества. Украинцы любят футбол, но сегодня у них другие заботы.

Во время Второй мировой войны большие спортивные соревнования не проводились - и это было честно. Но тогда и спорт не был таким большим бизнесом. А теперь – как отменить мероприятие, за которое столько заплатили катарские шейхи - и когда добывали себе чемпионат, и когда готовили его. Деньги вложены и должны быть отработаны. Про совесть в таких случаях не вспоминают. И о льющейся всего в нескольких часах лета от трибун крови тоже.

Я верю — когда наступит мир, будет еще один Чемпионат мира и будет он проходить не в стране, грубо нарушающей права человека. Уверен — сборная Украины выйдет на него и вот тогда я от души за нее поболею.

Леонид Невзлин, t.me

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