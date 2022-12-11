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Ученые раскрыли важную тайну человеческого мозга

  • 11.12.2022, 9:55
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Ученые раскрыли важную тайну человеческого мозга

Этот показатель отличается у женщин и мужчин.

Новое исследование показало, что человеческий мозг нагревается сильнее, чем считалось раньше. Ученые не считают это неисправностью, а свидетельством нормальной работы этого органа человека. Такие нагревание может использоваться в дальнейшем для поиска признаков повреждения или расстройства мозга.

Об этом сообщает Brain.

Так, исследователи ранее измеряли температуру мозга только у людей с травмами головы, а перегрев означал наличие патологии. Но новое исследование проводилось на основе магнитно-резонансной спектроскопии (MRS) – измерение химических закономерностей с помощью магнитных полей – для неинвазивного измерения температуры мозга у сорока здоровых людей 20-40 лет.

Ученые выяснили, что средняя температура мозга составляла 38,5 градусов, а это на 2 градуса выше температуры под языком. Температура варьировалась в зависимости от времени суток, состояния мозга, возраста, пола и менструального цикла.

Женский мозг был в среднем примерно на 0,4 градуса теплее мужского. Это может быть связано с менструальным циклом. Самая высокая температура мозга, которую зарегистрировали специалисты - 40,9 градусов. Суточные колебания температуры составляли в среднем около 1 градуса. Наружные части этого органа были холоднее.

Ученые сделали вывод, что температура мозга становится выше с возрастом, а ее регулирование может быть ключом к здоровому мозгу и выживанию после серьезной травмы.

Кроме того, колебания температуры могут быть биомаркерами при проверке риска будущих заболеваний мозга.

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