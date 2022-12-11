закрыть
11 декабря 2022, воскресенье, 10:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Объект, унизивший российское ПВО

  • Александр Коваленко
  • 11.12.2022, 10:04
  • 1,674
Объект, унизивший российское ПВО

Все идет по плану.

Объект, нанесший удар по российским аэродромам и унизивший российское ПВО...

Последние несколько дней только об этом меня и спрашивают, что же это могло быть и чьего производства.

Что же, немного расставлю точки над «і», настолько, насколько это возможно. Но...

Но, напомню, что до сих пор не было официальных заявлений о принадлежности этого объекта ВСУ?? от лиц, уполномоченных такие заявления делать, а потому, вне зависимости от того, что там пишут какие-то там западные издания со слов неких неназванных источников - это не мы.

А теперь по теме.

Для понимания, максимально доступно постараюсь объяснить, что такое российская эшелонированная ПВО.

Эшелонированная ПВО - это не только ЗРК малого, среднего и большого радиуса действия, но еще и ряд других сопутствующих технических средств, таких как РЛС, РЭБ и т.д. И тот объект, который преодолел более 700 км в ВП рф, успешно эти средства обошел, обманул, подавил.

Чтобы это ни было, дрон, БПЛА, ракета, цеппелин, китайский летающий фонарик, он смог действие всех этих средств нивелировать. То есть, данное устройство достаточно высокотехничного и высокотехнологичного исполнения, опережающее российские технологии или...

Или очень хорошо их знающее.

Со дня полномасштабного вторжения в Украину российских оккупантов ВСУ не просто уничтожили, повредили, но и затрофеили огромное количество российской техники. В том числе и многие образцы ЗРК, РЭБ, РЛС и прочие.

Украинская техническая мысль всегда была на шаг впереди российской, так велось еще со времен СССР. Единственное чего не хватала нашему ВПК, так это финансирования и технологий, чтобы выйти за рамки совковых наработок. Даже после 2014 нам не предоставлялось технологий.

А сейчас мы имеем доступ не только к технологиям, но и к уникальным образцам российского оружия, на создание и модернизацию которого РФ потратила десятки лет и десятки, сотни миллиардов долларов.

И вот, оказывается все их разработки, на самом деле оказались не эффективны, чтобы остановить некий объект, залетевший в их ВП. Надо же, какая неожиданность! Или на самом деле это было ожидаемо, когда теряешь технику сотнями трофейных единиц?

Я не знаю кто или что нанесло удар по российским аэродромам, но то, что это подтверждает технически провал десятилетних трудов российского ВПК - факт. Но главное то, что россия не сможет заменить все то, что не работает. У ней такой возможности нет и не будет.

Собственно, еще один пример того, что вторжением в Украину, Россия успешно демилитаризирует саму себя. Причем целые рода войск!

Российское ПВО? Вычеркиваем!

Все идет по плану.

Александр Коваленко, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хозяин больше не барин
Хозяин больше не барин Артем Черников
Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов
Исторический успех
Исторический успех Юрий Бутусов