СМИ: ВСУ разгромили штаб чеченцев в Мелитополе и могли ликвидировать «смотрящего» от Кадырова 11.12.2022, 10:12

Высокопоставленный кадыровец с большой долей вероятности убит.

Поздно вечером 10 декабря украинские воины ударили по базе «Привал охотника» в Мелитополе. Там находился и штаб кадыровцев. Среди «двухсотых» с большой вероятностью оказался «смотрящий» за регионом от Рамзана Кадырова.

Как сообщает местное издание «РИА Мелитополь», сначала появилась информация, что в «Привале охотника» во время ударов свой день рождения праздновал коллаборант Евгений Балицкий. Потом выяснилось, что гауляйтер устроил празднование в Крыму.

Вероятно, по базе отработали HIMARS. Начался масштабный пожар, под завалами оказались оккупанты. Россияне сразу заявили, что в заведении якобы отдыхали гражданские, но удары произошли во время комендантского часа.

Как выяснило местное издание, в «Привале охотника» обосновались расквартированные кадыровцы. Убитых и раненых оккупантов было настолько много, что колонны из «скорых» не успевали забрать и увезти всех.

О масштабах потерь захватчиков может свидетельствовать уже тот факт, что «скорые» на место происшествия они вызвали со всего города, даже из самых отдаленных окраин. Пострадавших везли сразу в Крым, потому что в больницах Мелитополя уже нет места.

Издание констатирует, что в хороших условиях базы «Привал охотника» жили не рядовые кадыровцы, а высшее командование.

«Доподлинно известно, что на базе отдыха «Привал охотника» жили российские оккупанты. Там и отдыхали, развлекались, ели в ресторане и расслаблялись в сауне. Очевидно, что рядовых солдат жить в таких роскошных условиях никто не приютил бы, а это означает, что по итогам ночного удара можно рассчитывать на безвозвратные потери среди «верхушки» оккупационных подразделений в Мелитополе.

По предварительной информации, наибольшие потери в результате удара по «Привалу охотника» понесли расквартированные в Мелитополе кадыровцы.

Сообщается, что с большой вероятностью мог быть ликвидирован их главарь, «смотрящий» по региону от Кадырова Мурад Саидов, отмечает издание.

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