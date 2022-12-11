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ISW: Главари «ДНР» начали нападать на Путина

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  • 11.12.2022, 10:25
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ISW: Главари «ДНР» начали нападать на Путина

Войска РФ проигрывают битву за Донбасс.

Бывшие главари «ДНР» террористы Игорь Гиркин и Александр Ходаковский раскритиковали Владимира Путина и его режим за неспособность российских оккупантов реализовать цели войны России против Украины на Донбассе. Ситуация может привести к потере поддержки Путина среди военного сообщества. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW аналитики акцентировали внимание на том, что один из первых главарей террористов «ДНР» Гиркин напрямую раскритиковал Путина за неспособность реализовать одну из целей нападения на Украину – дескать, «защитить Донбасс».

«Гиркин, в частности, отреагировал на то, что президент РФ охарактеризовал ход «спецоперации» как «стабильный», заявив, что только Путин и Минобороны России считают войну успешной», - отметили в Институте.

Кроме того, специалисты также отметили риторику и другого боевика – Александра Ходаковского. Тот, в свою очередь, сказал, что длительное правление Путиным Россией «не было полностью успешным», вспомнил о коррупции в стране агрессоре и подчеркнул – ситуацию нельзя изменить лишь отстранением с должности главы Генштаба Валерия Герасимова (официально его еще не уволили).

Также Ходаковский обвинил войска РФ в том, что российские оккупанты не вели контрбатарейный огонь во время удержания оккупированного Донецка.

Аналитики пришли к выводу, согласно которому критика Гиркина и Ходаковского в адрес Путина может демонстрировать серьезные разногласия между сторонниками войны и Путиным.

«Критика Гиркина и Ходаковского беспрецедентно пряма по сравнению с их предварительными нападками на Кремль. Эти откровенные наступления на Путина могут отражать разногласия между провоенным сообществом и президентом России. Они давно предупреждали Кремль о недостатках его военной кампании, но сплотились вокруг Путина раньше, веря, что его война - как минимум - приведет к российской оккупации Донбасса», - говорится в сообщении.

При этом они добавили, что директор РФ Путин не сдержал свои «обещания» по Донбассу и не достиг военных целей в регионе на локальном уровне.

«Условия, которые Путин выдвигает для длительной войны, могут еще больше подвергнуть сомнению его усилия успокоить постоянно растущее сообщество милблогеров, представляющих важные националистические фракции и интересы», - подчеркнули в Институте изучения войны.

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