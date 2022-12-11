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Мобильный оператор life:) стал полностью турецким

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  • 11.12.2022, 10:35
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Мобильный оператор life:) стал полностью турецким

Турки выкупили государственный пакет акций по совсем небольшой цене.

Турецкий мобильный оператор Turkcell, ранее владевший 80% акций ЗАО «БеСТ», купил остальные 20 и теперь полностью владеет оператором life:). До того пакет акций принадлежал Госкомимуществу, и купили турки их по совсем небольшой цене, — всего за 1165,66 долларов, пишет Office Life.

Вполне вероятно, что такая такая скромная цена — результат хронической убыточности life:): к примеру, в 2022 году убытки исчисляются в 5-8 млн рублей за квартал.

Как говорится в сообщении турецкой стороны, речь идет об первоначальном взносе в рамках новых инвестиционных обязательств Turkcell перед Беларусью.

В ходе переговоров действовавший с 2008 года договор купли-продажи акций «БеСТ», по которому Turkcell через свою «дочку» Beltel за $500 млн приобрел 80% акций сотового оператора life:) и обязался выплатить еще $100 млн в случае достижения положительного годового дохода, расторгнут. Его заменило новое инвестсоглашение.

По этому соглашению турецкий инвестор обязался вложить в 2022—2032 годах в телекоммуникационную инфраструктуру life:) не менее $100 млн. Кроме того, в течение этого периода будут выплачены дополнительные $100 млн в виде ежегодных отчислений в размере не менее 50% от чистой прибыли. В случае если указанный объем не будет достигнут спустя 10 лет, предусмотрен механизм единовременной выплаты.

С 2020 года основным акционером Turkcell стал Фонд национального благосостояния Турции. Абонентская база его белорусской «дочки», которой принадлежит мобильный оператор life:), составляет 1,5 млн пользователей. Все три квартала в этом году «БеСТ» сработал с чистым убытком.

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