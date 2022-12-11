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Стало известно, как белорусы могут добиться бесплатного утепления квартир

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  • 11.12.2022, 10:48
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Стало известно, как белорусы могут добиться бесплатного утепления квартир

Есть несколько нюансов.

Периодически жильцы квартир сталкиваются с сыростью и плесенью. В Минском городском жилищном хозяйстве (МГЖХ) агентству «Минск-Новости» рассказали, в каком случае можно рассчитывать на бесплатное утепление.

- Первый шаг — подать заявку по номеру 115. Работники ЖЭУ проведут проверку. Если у них будут основания полагать, что стены промерзают, они составят акт обследования, приложат к нему фото фрагментов ограждающих конструкций и направят материалы в ЖКХ района, — рассказала заместитель начальника производственного отдела МГЖХ Татьяна Змачинская. — Там для дополнительного обследования привлекут проектную организацию, специалисты которой выдадут техническое заключение. В большинстве случаев факт промерзания подтверждается. Утепление осуществляется в технически возможные сроки при наличии финансирования.

Но есть нюансы.

— Согласно нормативным документам, обследование возможно только при температуре наружного воздуха не выше минус 5 градусов, то есть в отопительный период. Поэтому заключение по заявке, поступившей, к примеру, в апреле нынешнего года, могут дать и в январе 2023-го. При этом план текущего ремонта жилфонда на следующий год формируется до конца этого года, под него выделяется финансирование.

Значит, если специалисты считают, что ситуация некритичная, то заявку, поданную в апреле 2022 года, будут выполнять в 2024-м.

— Второй ограничительный момент в том, что само утепление проводят, если столбик термометра показывает не ниже минус 10 градусов. То есть при сильном похолодании работы переносят на более благоприятный период.

По словам Змачинской, за 9 месяцев в ходе текущего ремонта утеплили 15 тысяч кв. м наружных стен в 430 квартирах и еще свыше 100 стоят в графике до конца 2022-го. В целом подобных жалоб стало меньше: более пяти лет назад количество утепляемых жилых помещений достигало 1,5 тысячи в год.

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