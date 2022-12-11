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Российские генералы ищут «запасной аэродром»

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  • 11.12.2022, 10:58
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Российские генералы ищут «запасной аэродром»

Арест и выдача Путина — это их «счастливый билет».

Глава страны-террориста России Владимир Путин ведет войну с Украиной на истощение. Его армия потеряла наступательный потенциал и может потерять оборонительный. Кресло под Путиным закачалось. Его силовики занимаются организацией «запасного аэродрома» за рубежом, одновременно планируя обмен Путина на свою свободу, а рядовые россияне начинают ставить под сомнение миф о «непобедимой армии» и иначе относиться к всеобщей мобилизации.

«Бавовна» на стратегических авиабазах врага на территории России заставила оккупанта прятать свои бомбардировщики и «трястись» за каждый самолет. На сегодня война уже приобрела затяжной характер. Чтобы она не затянулась надолго, украинской армии нужно вооружение – дальнобойное и в больших объемах. Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал военный эксперт Олег Жданов.

– В Институте изучения войны (ISW) пришли к выводу, что Путин создает условия для ведения затяжной войны против Украины. О том, что война будет долгой, сказал и сам Путин в своем недавнем выступлении. Действительно ли война может носить затяжной характер? Как мы можем это предотвратить?

– Война уже носит затяжной характер. Мы практически все лето вели позиционную войну и большую часть осени мы тоже вели позиционную войну. В принципе, Путин только констатировал факт.

Да, он будет пытаться выжать из России весь военный потенциал для того, чтобы вести войну с нами на истощение. Это абсолютно ожидаемо. И для него это единственный выход, потому что наступательного потенциала у российской армии больше нет.

На одной участке, в районе Бахмута или Авдеевки, они могут создать еще какую-то угрозу наступления, но только угрозу. На других участках они ведут жесткую оборону. Поэтому Путин и делает такие заявления. Заодно пытаясь убедить их в том, что, дескать, сейчас мобилизация не нужна. Хотя врет – во второй половине декабря он планирует провести мобилизацию, и военкомы до сих пор разносят повестки. Врет, что «спецоперация» идет по плану и о многом другом.

А предотвратить все это можно только одним способом – дать нам вооружение, которое нам необходимо, с дальностью 300 километров и больше, и намного больше по количественному показателю, чем нам дают сегодня. Тогда мы можем переломить эту ситуацию и действительно рассчитывать на более ранний разгром российской армии на поле боя.

– Вы сказали о том, что Путин истощает свою армию, свои резервы, что у него нет наступательного потенциала. Все идет к тому, что у него не будет и оборонного потенциала? Чем это грозит России?

– Это грозит гражданской войной и распадом Российской Федерации. Это в худшем случае. В лучшем случае это грозит сменой политической элиты. Режим они вряд ли смогут поменять. Для этого надо, как пелось в «Интернационале»: «до основанья, я затем…»

Да, именно к этому идет. Имеется в виду отсутствие оборонного потенциала, потому что я сомневаюсь, что вторая волна мобилизации будет успешнее первой. И настроения в России уже не те. Люди хоть и поддерживают в большинстве войну с Украиной, но они уже начинают задавать вопрос: подождите, почему мы должны идти в бой, если есть самая непобедимая и легендарная армия. Где она? Это главный вопрос – где наша армия. Соответственно, это и будет сказываться на качестве набора.

– Вопрос по поводу последствий «бавовны» на российских аэродромах. Стало известно, что с авиабазы «Дягилево» под Рязанью после «бавовны» пропали около десяти стратегических бомбардировщиков. Считаете ли вы, что Россия сегодня будет прятать свою авиацию? Насколько это вообще возможно в современных условиях? Как вы рассматриваете перспективы дальнейшего уничтожения российской военной авиации?

– Да, действительно, они будут прятать. Кстати, эти бомбардировщики из Рязани уже в Заполярье, в Мурманской области. Там тоже есть база стратегической авиации, и Россия уже перебрасывает их туда.

Для нас это очень хорошо. Конечно, перебросить самолеты – это самое легкое и самое быстрое, что можно сделать. Но для того, чтоб они могли наносить ракетные удары, надо перебрасывать всю техническую базу. А это не один месяц кропотливой работы и не один рейс транспортной авиации.

Каким может быть маршрут бомбардировщиков? Например, они могут лететь в Энгельс, там заряжаться, потом лететь бомбить Украину, потом возвращаться в Заполярье. Это сложнейшая логистика.

А прятать самолеты они, конечно же, будут, потому что они очень боятся их потерять. Например, по поводу количества Ту-160 – они хоть и называют цифру 35, но наша Википедия дает 16 – один модернизированный и 15 старых, советских.

По некоторым оценкам, за последние годы на крыле были только четыре машины, которые были замечены в воздухе и зафиксированы по бортовым номерам. Остальные неизвестно, в каком состоянии.

Что касается Ту-95, то их около 60 штук, но на сегодняшний день нет точных данных, сколько машин может подняться в воздух. Критериев два. Первое – старые машины и технически неисправные. Второй критерий – подготовка экипажей. На эти самолеты экипаж надо готовить не хуже, чем на истребитель.

Поэтому за каждый самолет они трясутся. Для них это огромная потеря. Поэтому, конечно, будут прятать.

– Мы можем рассчитывать на то, что ракетный террор ослабнет. В частности, в связи с тем, что теперь оккупанты прячут свои бомбардировщики в Заполярье?

– Они убрали из Рязани Ту-122, но Ту-122 есть и в Курске. Они наносили нам наименьший урон – они выпускали по одной ракете Х-22 или Х-59 и не более того. Для нас самое главное – Ту-95, которые берут по восемь ракет на подвесы и шесть внутрь. Россия бомбит нас в основном Ту-95.

Если они уберут их из Энгельса и спрячут куда-то подальше – тогда да, можно говорить об ослаблении. Если же мы будем наблюдать, что они на месте, тогда о каком ослаблении может идти речь?

– Появилась информация о том, что якобы окружение Путина активно готовится к смене режима и организует для себя «запасные аэродромы» в странах Латинской Америки – Венесуэла, Парагвай, Эквадор, Аргентина. Если это действительно так, насколько быстро может произойти смена власти в РФ? И что ожидает военную верхушку этой страны?

– Именно эта военная верхушка, силовики и готовят себе «запасной аэродром», потому что неизвестно, смогут они договориться с Западом или нет, станет ли убийство или отстранение Путина от власти «билетом» или гарантией их безопасности. Поэтому они и готовят «аэродром», и правильно делают.

А произойти это может в любой момент. Там ситуация настолько непредсказуемая, что в одно прекрасное утро мы можем проснуться, а по российскому телевидению будут показывать балет «Лебединое озеро». Причем, чем дальше, тем ситуация становится более непредсказуемой, более неконтролируемой.

Из информации, поступающей из российских источников, я делаю вывод, что там уже началась конкуренция. Каждый уважающий себя клан готовит какой-то запасной вариант. В лучшем случае это просто бегство из России. Но они прекрасно понимают, что Путин их может просто не выпустить. Значит, встает вопрос отстранения Путина от власти, а дальше предложение переговоров либо бегство.

– То есть условие получения этого «билета» на «запасной аэродром»…

– Билета в новую жизнь…

– Это отстранение Путина от власти?

– Да. Путин – это их счастливый билет. Потому что Запад может согласиться на смену режима и согласиться выпустить тех, кто это обеспечит. Не забывайте также и силовой вариант. Если Патрушев или генералы возьмут власть, то это будет переходный период военного режима в РФ.

Такое тоже бывает. Сначала сносят правительство, потом военная диктатура, а потом уже какие-то другие преобразования. Вспомните то же Чили и Пиночета.

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