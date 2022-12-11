Ученые нашли одну из самых пригодных для жизни планет за пределами Солнечной системы 11.12.2022, 11:09

1,268

Она вращается вокруг красного карлика.

У звезды, находящейся в 114 световых годах, обнаружили две экзопланеты из класса суперземель. Одна из них находится в пределах «зоны обитаемости», в области, где температура достаточно умеренна и позволяет сохраняться жидкой воде на поверхности планеты, что считается ключевым условием для возникновения жизни. Об этом ученые пишут в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Подавляющее большинство известных экзопланет обнаружено транзитным методом, по слабому изменению в излучении родительской звезды в те моменты, когда планета проходит между ею и нами. Поэтому большинство найденных экзопланет довольно велики и являются газовыми гигантами, сигнал от которых достаточно легко обнаружить, но которые трудно назвать хотя бы потенциально обитаемыми.

Для поиска более подходящих для жизни миров в Паранальской обсерватории реализуется проект SPECULOOS. В рамках этой программы отслеживается свечение примерно 1700 красных карликов. Такие звезды довольно тусклы и холодны, и если возле них имеются потенциально обитаемые планеты, они должны находиться на очень тесных орбитах, что облегчает их обнаружение тем же транзитным методом.

Одна из таких находок и описана в новой статье за авторством большой международной команды ученых. Объектом их наблюдений стал ультрахолодный карлик LP 890-9 (TOI-4306), расположенный в 104 световых годах от Солнца. Близ него обнаружены две экзопланеты из класса сверхземель, LP 890-9 b и LP 890-9 c. Первая из них примерно на 30 процентов больше Земли и находится в 50 раз ближе к звезде, чем мы к Солнцу, делая полный годовой оборот за 2,7 суток. LP 890-9 чуть крупнее и находится дальше: год там длится около 8,5 суток.

Обе планеты расположены на порядки ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу. Однако и звезда далеко не так горяча и ярка, как наша, поэтому температура на LP 890-9 b и LP 890-9 c остается довольно умеренной. Размеры LP 890-9 в 6,5 раз меньше, чем у Солнца, а температура вдвое ниже, не достигая и 2900 кельвин. В результате вторая ее планета, хотя и находится вдесятеро ближе к ней, чем Меркурий к Солнцу, остается в пределах зоны обитаемости звезды.

Сама звезда LP 890-9 сравнительно молода для красного карлика, возраст ее не достигает и семи миллиардов лет. Она отличается невысокой активностью, что делает ее планеты еще более подходящими для жизни – по крайней мере, в теории. По словам авторов работы, LP 890-9 c можно назвать «второй из самых подходящих для жизни землеподобных планет в пределах обитаемой зоны своей материнской звезды». Более выгодно смотрятся лишь миры знаменитой системы TRAPPIST-1.

Близкое расстояние и удобство для наблюдений делают потенциально обитаемую планету LP 890-9 c удобной целью для работы космического телескопа James Webb, который сможет исследовать ее атмосферу. Возможно, такая работа будет проделана в ближайшем будущем. Пока же можно сказать, что поскольку LP 890-9 c находится ближе к внутренней границе зоны обитаемости, ее атмосфера должна содержать большие количества водного пара.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».