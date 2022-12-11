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Путин пригорюнился

  • Альфред Кох
  • 11.12.2022, 11:26
  • 1,754
Путин пригорюнился

Ситуация в Кремле напоминает старый анекдот.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отменил свою традиционную встречу с Путиным. Его представители сказали (с обезоруживающей прямотой), что Моди посчитал встречу с Путиным в настоящий момент « невыгодной».

Стоит добавить, что традиционные декабрьские встречи Путина с индийскими премьерами проводятся ежегодно в декабре начиная с 2000 года. До сих пор не состоялась лишь одна встреча в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Сейчас же все наблюдатели говорят: Нарендра Моди считает, что Путин его обманул и поэтому он уклонился от встречи в российским президентом. Дело в том, что середине сентября, на саммите ШОС в Самарканде, Путин ему твердо пообещал как можно быстрее закончить войну в Украине и перестать размахивать ядерной дубинкой. И, по мнению Моди, ничего не сделал, чтобы выполнить обещанное.

Видимо то, что Путин и его окружение считают хитрой дипломатией, в Индии воспринимают как откровенный и наглый кидняк. Таковы разные цивилизационные коды этих двух «отдельных цивилизаций» и, справедливости ради, нужно признать, что Путин уже давно призывает всех привыкнуть к такого рода разным подходам.

Поняв, что он, похоже, полностью потерял расположение Индии, Путин было пригорюнился, но его печаль развеял Олаф Шольц. Наш канцлер выступил с речью, в которой сказал, что Путин стал паинькой и больше не грозит применить в Украине ядерное оружие.

Своей наивной похвалой немецкий канцлер натолкнул Путина на «блестящую» идею и тот немедленно заявил, что всерьез рассматривает возможность пересмотреть ядерную доктрину России и включить в нее «превентивный ядерный удар с целью обезоружить противника». И то верно: раз с индусами уже все равно дело швах, то чего стесняться-то?

Я, честно говоря, остался очень доволен этим его заявлением. А то Салливан ходил, понимаешь, гоголем по Вашингтону и всем рассказывал, что он с Путиным обо всем добазарился, и что тот взял на себя обязательства не применять ядерное оружия первым и т.д. Надо, мол, только взамен не торопиться с поставками наступательного оружия Украине и тогда можно будет и дальше выстраивать диалог с Россией.

И вот тебе старина Джейк путинский ответ: я тут подумал и решил послать тебя куда подальше. И пересмотреть ядерную доктрину России в части расширения списка причин, по которым она может первой применить ядерное оружие. Как тебе такое, хитромудрый советник президента США по национальной безопасности? Нормалек? Тебе все еще хочется вести диалог с Кремлем? Ты еще видишь в этом смысл? Заруби себе на носу: если Путин говорит «да», это может значит «да», а может и «нет». Причем даже сам Путин не знает, в какой ситуации - что.

Это мне напоминает старый еврейский анекдот, когда у Мойши спрашивают сколько будет дважды два, а он в ответ: «А мы покупаем или продаем?»

После нового заявления Путина я уже и не знаю: какие еще нужны аргументы, чтобы окончательно убедиться в том, что диалог с Путиным имеет столько же смысла, что и договоренность с трехлетним ребенком. У того тоже все понарошку и только его собственное желание иметь вот эту красивую красную машинку - настоящее и только оно имеет смысл.

Моему другу Илье Яшину дали восемь с половиной лет лагерей. Я не знаю, что тут сказать… Вернее - знаю, но не скажу. Иначе меня тут опять забанят. Скажут - пропаганда ненависти. И будут правы. Потому, что это она и есть. Ненависть.

Что мне с ней делать? Видимо, я плохой христианин. Я никак не научусь прощать и любить своих врагов. Я понимаю, что это нужно научиться делать. Но пока на свете есть Путин, у меня вряд ли что-то в этом вопросе продвинется в нужную сторону… Прости меня, Господи, грешного… Но это так. Как на духу говорю…

Яшин - хороший, честный и умный парень. С простыми и ясными принципами. Твердый и мужественный. Если его не начнут сознательно гноить (а они, как мы знаем, могут), то он будет хорошо сидеть. Не будет блатовать. Отсидит свой срок нормальным мужиком. Я его знаю. Он сильный.

Впрочем, даже если его будут гноить, то он все равно не сподличает и не струсит. Просто - умрет в путинском застенке. Что тут скрывать - такое ведь возможно, верно?

У него огромный потенциал политика. Потому, что в отличие от других (не будем показывать пальцем) он легко находит общий язык с другими людьми. И при этом умеет не потерять свою линию. Он объединитель, а не сектант. Этому он, видимо, научился от нашего общего друга Бори Немцова. И потому я его считаю наиболее сильной на сегодня политической фигурой с самыми серьезными шансами на победу в постпутинской России.

Важно, чтобы и он и мы все дожили до того момента, когда эта Россия станет, наконец, реальностью. Трагедия России заключается в том, что ее более-менее нормальное будущее возможно теперь только лишь через поражение в этой войне. Все остальные варианты означают ее гибель.

И она ее проиграет. И это будет справедливо. Потому, что не ее, а наше дело - правое. Поэтому враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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