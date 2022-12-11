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Медведев устроил истерику из-за «главных врагов России»

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  • 11.12.2022, 11:37
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Медведев устроил истерику из-за «главных врагов России»

Экс-глава РФ пригрозил им выдуманным «чудо-оружием».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что его страна нарастит производство средств поражения из-за главных врагов. Они, по его словам, есть не только в Украине и Европе, но и Северной Америке, Японии и Австралии.

Такими выдумками он поделился в своем Telegram-канале. Кроме того, посыпался оскорблениями и обвинениями в сторону украинцев, которые считают врагом РФ.

«Враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной малороссии. Он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест», – высказался Медведев.

Приспешник российского диктатора заверил, что в ответ Москва нарастит производство «наиболее мощных средств поражения».

«Включая те, что базируются на новых принципах», – заверил он.

Экс-глава РФ вновь оскорбил украинцев, считая, что те необоснованно называют врагом его родную Россию, войска которой вторглись в суверенную Украину, разрушают города и убивают мирных жителей.

«Псевдоукраинские бешеные шавки с русскими фамилиями, захлебываясь своей токсичной слюной, рассказывают, что их враг расположен в границах России – от запада до Владивостока», – обиделся Медведев.

Ранее российский чиновник устроил истерику из-за решения о возможности санкций против УПЦ МП в Украине. Украинские власти он назвал «киевскими сатанистами» и «христопродавцами».

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