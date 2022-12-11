Взрывы в Мелитополе: уничтожена база осетин, ВСУ могли ликвидировать известного актера 11.12.2022, 11:44

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Появились новые подробности мощного удара украинской армии по оккупантам.

Украинские воины разгромили во время ударов по Мелитополю базовый лагерь одного из подразделений 19 мотострелковой дивизии 58-й армии (Владикавказ, Северная Осетия). По предварительным данным, отработал HIMARS.

Как сообщает OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе, среди ликвидированных оккупантов много осетин, возможно, и Сослан Фидаров - так называемый заслуженный артист Республики Северная Осетия.

На днях артист приехал на оккупированную территорию Запорожской области с «гуманитарной миссией» по поддержке оккупационного контингента. Оккупанты пока не комментируют ликвидацию Фидарова.

Ночные удары по Мелитополю - что известно

Поздно вечером 10 декабря городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил о серии взрывов в городе. По предварительным подсчетам, в Мелитополе «поджарилось» около 200 российских оккупантов.

Кроме того, местные жители сообщают, что «скорые» ехали из разных частей Мелитополя - не только из восточной, где пожар, а и с южной стороны.

По данным местных СМИ, украинские воины ударили по базе «Привал охотника» в Мелитополе. Там свой штаб устроили кадыровцы. Среди «двухсотых» с большой вероятностью оказался «смотрящий» за регионом от Рамзана Кадырова Мурад Саидов.

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