Взрывы в Мелитополе: уничтожена база осетин, ВСУ могли ликвидировать известного актера
- 11.12.2022, 11:44
- 6,754
Появились новые подробности мощного удара украинской армии по оккупантам.
Украинские воины разгромили во время ударов по Мелитополю базовый лагерь одного из подразделений 19 мотострелковой дивизии 58-й армии (Владикавказ, Северная Осетия). По предварительным данным, отработал HIMARS.
Как сообщает OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе, среди ликвидированных оккупантов много осетин, возможно, и Сослан Фидаров - так называемый заслуженный артист Республики Северная Осетия.
На днях артист приехал на оккупированную территорию Запорожской области с «гуманитарной миссией» по поддержке оккупационного контингента. Оккупанты пока не комментируют ликвидацию Фидарова.
Ночные удары по Мелитополю - что известно
Поздно вечером 10 декабря городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил о серии взрывов в городе. По предварительным подсчетам, в Мелитополе «поджарилось» около 200 российских оккупантов.
Кроме того, местные жители сообщают, что «скорые» ехали из разных частей Мелитополя - не только из восточной, где пожар, а и с южной стороны.
По данным местных СМИ, украинские воины ударили по базе «Привал охотника» в Мелитополе. Там свой штаб устроили кадыровцы. Среди «двухсотых» с большой вероятностью оказался «смотрящий» за регионом от Рамзана Кадырова Мурад Саидов.