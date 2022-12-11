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Взрывы в Мелитополе: уничтожена база осетин, ВСУ могли ликвидировать известного актера

  • 11.12.2022, 11:44
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Взрывы в Мелитополе: уничтожена база осетин, ВСУ могли ликвидировать известного актера

Появились новые подробности мощного удара украинской армии по оккупантам.

Украинские воины разгромили во время ударов по Мелитополю базовый лагерь одного из подразделений 19 мотострелковой дивизии 58-й армии (Владикавказ, Северная Осетия). По предварительным данным, отработал HIMARS.

Как сообщает OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе, среди ликвидированных оккупантов много осетин, возможно, и Сослан Фидаров - так называемый заслуженный артист Республики Северная Осетия.

На днях артист приехал на оккупированную территорию Запорожской области с «гуманитарной миссией» по поддержке оккупационного контингента. Оккупанты пока не комментируют ликвидацию Фидарова.

Ночные удары по Мелитополю - что известно

Поздно вечером 10 декабря городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил о серии взрывов в городе. По предварительным подсчетам, в Мелитополе «поджарилось» около 200 российских оккупантов.

Кроме того, местные жители сообщают, что «скорые» ехали из разных частей Мелитополя - не только из восточной, где пожар, а и с южной стороны.

По данным местных СМИ, украинские воины ударили по базе «Привал охотника» в Мелитополе. Там свой штаб устроили кадыровцы. Среди «двухсотых» с большой вероятностью оказался «смотрящий» за регионом от Рамзана Кадырова Мурад Саидов.

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