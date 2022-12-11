«Россияне уже спрашивают: где наша армия?» 1 11.12.2022, 12:01

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Истощение войска может повлечь распад РФ.

Российский диктатор Владимир Путин своими решениями относительно войны против Украины может повлечь за собой гражданскую войну в России, которая закончится распадом Российской Федерации.

А россияне тем временем уже начинают что-то подозревать и активно спрашивают, «куда же девается русская армия». Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью изданию «Обозреватель».

По словам эксперта, война России против Украины уже затянулась, и теперь диктатор РФ решил вести ее на истощение. Путин не видит другого способа продолжать воевать, кроме этого, ведь наступательного потенциала российская армия больше не имеет.

Оккупанты могут создать еще какую-то угрозу наступления – при этом только угрозу, а не само наступление – в районе Бахмута или Авдеевки. На других направлениях они пытаются вести твердую оборону.

Российский диктатор может попытаться провести вторую волну мобилизации во второй половине декабря. Но вряд ли она будет успешной, считает эксперт.

А так как Путин продолжает истощать российскую армию, РФ может потерять свою обороноспособность. Это в свою очередь может привести к гражданской войне в России, которая повлечет за собой распад Российской Федерации. Россияне уже начинают спрашивать, куда же подевалась российская армия.

«Да, именно к этому идет. Имеется в виду отсутствие оборонного потенциала, потому что я сомневаюсь, что вторая волна мобилизации будет успешнее первой. И настроения в России уже не те. Люди хоть и поддерживают в основном войну с Украиной, но они уже начинают задавать вопросы: подождите, почему мы должны идти в бой, если есть непобедимая и легендарная армия. Где она? Это главный вопрос - где наша армия. Соответственно, это и будет сказываться на качестве набора», – отмечает Жданов.

Ранее Жданов рассказал, что бомбардировщики из Рязани, наносившие удары по Украине, уже находятся в Заполярье, в Мурманской области. Там расположена база стратегической авиации, и Россия уже перебрасывает их туда. Эксперт пояснил, что для Украины это очень хорошо.

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