Долетит до Москвы: в Украине разработали уникальный дрон-камикадзе 1 11.12.2022, 12:10

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«Нулевой пациент» способен возвращаться назад после выполнения задания.

Руководитель проектов украинского концерна «Укроборонпром» Олег Болдырев рассказал о разработке и начале испытаний нового украинского ударного беспилотника дальнего радиуса действия.

Разработка будет похожа на иранский дрон-камикадзе «Шахед», но имеет особенность, рассказал он в интервью Сurrenttime.

При этом он подтвердил, что дальность нового украинского ударного БПЛА составит 1000 километров, вес боевой части 75 килограммов.

«Он (дрон, - ред.) уже есть. Я бы назвал его «нулевым пациентом». Машина летает, машина сейчас проходит обучение, потому что мы, говоря о ударном беспилотнике, говорим про вариант камикадзе. Но мы, украинцы, очень жадные люди. У нас будут камикадзе с возможностью возврата», - пояснил представитель Укроборонпрома.

Он также ответил на вопрос о том, является ли это исключительно украинской разработкой.

«Практически все БПЛА состоят частично из иностранных комплектующих. Это – честный ответ. Извини, но Украина не делает видеокамеры нужного разрешения. Но все собрать, положить все в планер, подружить, создать программное обеспечение, которое будет обслуживать беспилотник, увязать его с наземной станцией и потом побороться с РЭБ (средствами радиоэлектронной борьбы) – это украинское», - добавил Болдырев.

Ранее сообщалось о том, что Украина располагает возможностями для нанесения неограниченных по дальности ударов по территории РФ.

Об этом идет речь в материале влиятельной Financial Times. Издание ссылается на комментарий неназванного советника правительства Украины по вопросам обороны.

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