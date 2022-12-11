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Политзаключенный рассказал о безумном «аргументе» лукашистов в суде

  • 11.12.2022, 12:15
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Политзаключенный рассказал о безумном «аргументе» лукашистов в суде

Абсурд при сборе «доказательств вины» зашкаливает.

Необычную историю правозащитникам «Весны» рассказал политзаключенный Александр Андрушкевич, которого в августе этого года осудили на три года «домашней химии» за участие в протестах (он уже покинул Беларусь).

Бывший политзаключенный отметил, что в суде в качестве доказательства его вины, кроме писем от политзаключенных, фигурируют бело-красные шарф, шапка и «даже трусы».

«Если шарф и шапку я хотя бы действительно приобрел как протестную символику, то трусы были куплены много лет назад и они просто красные с белым. Изначально следователь написала, что трусы бело-красно-белые. Но судья, видимо, задумалась над тем, какой это абсурд, поэтому в приговоре они стали бело-красными.

Я так до сих пор и не понял, как трусы доказывают блокировку дорог, которую мне вменяли в вину, так как я в них не разгуливал на дороге. Судья постановил уничтожить их. В народе есть выражение «раздеть до трусов» в значении «забрать все», так белорусский суд пошел еще дальше и оставил меня даже без трусов», – рассказал политзаключенный.

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