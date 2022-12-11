Паника в Крыму: оккупанты начали рыть окопы прямо на пляжах 11.12.2022, 12:21

Траншеи охраняет местная «полиция».

Недавно во временно оккупированный Крым прилетел масштабный «хлопок». В результате пожара в казармах российских мобилизованных есть погибшие и раненые.

Как сообщают местные телеграмм-каналы, на фоне страха перед ВСУ оккупанты в Крыму начали рыть окопы. Траншеи уже выкопали на пляжах в поселке Черноморское, передает «24 канал».

Вдоль окопов, выкопанных захватчиками на пляже в Крыму, дежурит местная полиция. Стоит добавить, что поселок Черноморское в Крыму – это административный центр Черноморского района.

Он расположен в западной части Крыма на Тарханкутском полуострове, на берегу Акмечетской бухты Каркинитского залива в 140 километрах от столицы АР Крым, с которой связан автодорогой.

Напомним, что утром 10 декабря стало известно о пожаре во временно оккупированном Крыму. Она охватила казармы, где размещали мобилизованных россиян. По предварительным данным, говорится о сотнях российских военных.

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