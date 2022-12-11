Ученые выяснили, какая температура в квартире помогает человеку жить дольше 5 11.12.2022, 12:30

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Названы два важных «температурных порога».

Не во всех квартирах зимой батареи греют исправно, а в частных домах, где топят печки, температура воздуха в помещении иногда может сильно понижаться. Что происходит с нашим телом, если термометр опускается ниже 20 градусов? Ученые Университета Южного Уэльса провели эксперимент. Исследование опубликовано в издании Eurekalert.

Зимние холода испытывают на прочность наши жилища— где-то батареи центрального отопления поддерживают комфортную температуру воздуха, а жильцам некоторых квартир приходится использовать дополнительные источники обогрева. Насколько вредит организму холод в квартире?

Комфортной температурой врачи и ученые называют +21 градус, выше — уже тяжело для организма, гораздо ниже — вызов для человеческого тела.

Ученые Университета Южного Уэльса провели эксперимент и выяснили, как низкая температура воздуха влияет на сердце, легкие и мозг. Они понижали температуру воздуха в помещении, где находились люди, с +21 до +10. И вот что получилось.

«Вне зависимости от погодных условий человеческий организм всегда старается поддерживать свою внутреннюю температуру около 37 градусов, — рассказывает Дамиан Бейли, профессор физиологии и биохимии Университета Южного Уэльса. — Это необходимо для нормального функционирования жизненно важных органов».

Во главе терморегуляции стоит мозг — он получает сигналы от кожи и крови и в соответствии с ними корректирует и реакции организма.

Так, при +18 градусах на поверхности тела начинают происходить видимые изменения. Например, полностью прекращается потоотделение — это происходит, чтобы остановить потерю тепла. Кроме того, волосы на руках встают дыбом, это происходит рефлекторно и позволяет нам стать более «пушистыми» — и таким образом лучше удерживать тепло и предохранять организм от переохлаждения.

«Исследования показали, что +18 градусов по Цельсию в помещении для человека — это переломный момент, — подчеркивает доктор Бейли. — Именно тогда организм начинает бороться за поддержание своего температурного статус-кво».

Если в помещении становится еще холоднее, то начинают стынуть пальцы — они становятся холодными и белеют. Происходит это из-за сужения сосудов — таким образом организм борется с потерей тепла.

При ощутимом холоде в помещении (ниже 12 градусов по Цельсию) у человека начинается озноб — непроизвольные сокращения мышц, которые организм «включает» для выработки тепла. Когда нас колотит от холода, мышцы начинают дрожать, тем самым выделяя необходимую для поддержания температуры энергию.

Если температуру воздуха в помещении понизить еще до +10 и оставить человека в таких условиях на 30 минут, то с организмом произойдет следующее:

приток крови к мозгу снижается на 20%;

дыхание учащается на 30%;

артериальное давление в среднем повышается не менее чем на 10%;

сердцебиение в минуту увеличивается почти на 20%;

температура кистей, стоп, головы снижается в среднем на 2 градуса;

при этом внутренняя температура тела еще остается на уровне 37 градусов Цельсия.

Почему иногда мерзнуть даже полезно

При понижении температуры окружающего воздуха человек тратит больше калорий, а глюкоза выводится из его крови быстрее. Ученые доказали, что пациентам с диабетом даже полезно иногда дрожать от холода.

Так, если пациент с диабетом второго типа 10 дней по шесть часов ежедневно находится в условиях, когда температура воздуха не превышает 14–15 градусов, то это заметно улучшает чувствительность организма к инсулину — особенно, если человека бьет озноб. Это снижает среднюю концентрацию глюкозы в крови натощак и улучшает толерантность к глюкозе на 6%.

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