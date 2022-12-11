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«Растения говорят с нами знаками»

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  • 11.12.2022, 12:52
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«Растения говорят с нами знаками»

Как преподаватель оставила работу в БГУ и стала травницей.

Когда мы представляем травницу, рисуется образ деревенской бабушки-затворницы. Она живет на краю деревни, ее дом увешан пучками трав, полотняными мешочками с разным зельем, а сладкий запах сушеных ягод окутывает весь двор.

Героиня материала издания «Смартпресс» Ольга Букат — полная противоположность стереотипному образу. Она биолог, ботаник, преподавала в БГУ. Сейчас Ольга закладывает ореховый сад на хуторе, может рассказать, как вкусно в кляре приготовить крапиву или пожарить котлеты из сныти. А еще уверяет, что обычные травы могут стать незаменимой фитокосметикой.

У Ольги на кухне на столе завтрак из серии «сплошной ЗОЖ»: травяной чай, только что испеченный домашний хлеб и к нему яркая зеленая намазка — авокадо, сухая крапива, черемша, мята.

— Все детство проводила в деревне у бабушки. Она не была травницей, но мы часто собирали цветки василька, листья малины, вишни. Очень нравилось сушить их, читать старые книги о травах, выписывать в блокнотик их свойства, — Ольга вспоминает времена, когда травы вошли в ее жизнь. — Потом поступила в университет, окончила кафедру ботаники БГУ, а там был предмет, связанный с лекарственными растениями. Сначала собирала чаи для себя, дарила друзьям, а в ответ слышала: «У тебя самый вкусный сбор». Когда людям нравится то, чем ты занимаешься, они сами помогают стать тебе на этот путь.

На кухне Ольги замечаешь: она вся в банках, маленьких и больших. На столе — желтая пыльца сосны, борщевик сибирский (внимание, не путайте с борщевиком Сосновского!), на полке — мята, разные приправы из дикоросов. Всего здесь хранится около пятидесяти видов трав.

Подушка из сена с душицей, букеты из полыни и шиповника

После окончания аспирантуры Ольга работала преподавателем в БГУ на кафедре ботаники биологического факультета, а потом захотелось чего-то другого. Говорит, четко понимала, чем будет дальше заниматься: на тот момент она уже вела онлайн-курсы по травничеству и косметике в фитошколе «Дивея».

— Мне интересно, как травы можно применять в быту: как их правильно пить, натираться, что из них приготовить. Они очень гармонично вписываются в нашу жизнь. Например, сделала себе подушку из сена, добавила душицу с чабрецом. Окружила дом красотой — букетами из сухой полыни, лаванды, шиповника. Ощущение, как будто за моими плечами стоит невидимый помощник. И эту важную часть жизни я хочу передать дочери, — делится Ольга Букат.

Годовалая дочка Алеся все это время внимательно слушает маму и раз за разом тянется к кружке с травяным чаем. Не появится ли сыпь у ребенка после этого? Ольга уверяет, что нет.

— Больше шансов, что аллергия возникнет на что-то химическое или синтетическое. Считаю, когда ребенок начал интересоваться маминой кружкой и тарелкой (где-то в полгода), ему можно разрешить такой чай. В этом чае нет сильнодействующих трав, поэтому Алеся пьет его с удовольствием, — говорит Ольга.

У Ольги в квартире такой фитобар, что главное — не запутаться в составах чаев и настоек. В одной маленькой рюмочке — настойка, которая повышает кроветворение (сделана из сока крапивы и календулы), в другой — средство от глистов (корень имбиря, лабазник).

Что в аптечке у травницы?

Ольгу показывает свою аптечку, но тут сразу нужно оговориться. она за разумное потребление трав: ими нельзя заменить назначенное медицинское лечение или полностью перейти на еду из дикоросов.

— Давайте смотреть вместе, — Ольга достает домашнюю аптечку. — Бинты, градусник, йод, парацетамол. Кстати, его как купила после родов, так и лежит, пока не пригодился. Я не из тех, кто ходит в аптеку, как в гастроном. Для меня природная аптека работает в режиме 24/7.

— В сезон ОРВИ какие травы просто незаменимы?

— Ветки малины — главное лекарство при простуде. В них накапливаются салицилаты (природный аспирин). Для снижения температуры наша семья пьет чай или настойку из таволги, веток малины. В аптечке у меня три основные травы — тысячелистник, зверобой, ромашка. Как только чувствую, что что-то пошло не так (вялое состояние, тошнит, болит голова), завариваю эти травы. Они на вкус горьковатые, пахнут аптекой, но выпиваешь чашку за день в три приема — и помогает. Важно отметить, что такой сбор нужно пить только, если заболел. Иначе приучите организм к сильно действующим травам.

Выбор травяных чаев на каждый день в семье такой, что успеваешь только следить, как на столе одна за другой появляются разные баночки: с липой, чабрецом, шиповником, боярышником, иван-чаем. Если вы уже успели пожалеть, что этим летом ничего не собрали, не переживайте. Оказывается, даже зимой можно принести домой из леса что-то полезное.

— Например, хвою сосны (укрепляет иммунитет), чагу, ветки малины, — перечисляет Ольга. — Конечно, основной сбор происходит летом во время цветения. Очень хорошо заготавливать травы в день летнего солнцестояния 22 июня, на растущую Луну или ближе к полнолунию. На пакетах всегда указываю фазу Луны в тот день, когда, например, собирала липовый цвет. Не раз замечала: чем ближе к полнолунию, тем он вкуснее и ароматнее.

— Одна и та же трава, но собранная в разных местах, отличается по вкусу?

— Она отличается по накоплению лекарственных веществ. В растении, которое находится в более суровых условиях (ему плохо, жарко, мало воды), намного больше действующих веществ, чем в том, которое растет в идеальных условиях. Проводились исследования удобренной и неудобренной валерианы на домашнем участке. В той, которую подкармливали, оказалось в 10 раз меньше лекарственных веществ. Это как с человеком: чем лучше созданы для него условия, тем чаще он заболевает.

«Ореховый сад начнет плодоносить через 20 лет. Это как заложить надежду в будущее, что все будет хорошо»

Пока городская квартира Ольги — основное место жительства, но год назад семья купила бывшее колхозное поле в лесу в Воложинском районе и занялась фермерским хозяйством. Надо сказать, не самым обычным: на 3,5 гектара супруги стали высаживать ореховую рощу.

— Это очень хорошо для природы; в саду появится своя экосистема: поселятся белки, птицы, — объясняет Ольга. — Прибыль начнем получать… через двадцать лет. Вот почему многие выбирают другой путь и сажают голубику, яблони.

По плану на участке должно вырасти сто деревьев. Некоторые саженцы закупались на «Куфаре» по 5 рублей. Другие заказывались специальной доставкой из России, но уже по иной цене — 80 рублей.

Теперь у Ольги растут несколько видов грецких орехов, сверхсеверные пекан, белые и черные орехи.

— Сажать деревья — одно удовольствие! — собеседница прямо меняется в лице и улыбается. — Для орехов нужно много места, расстояние между ними — не менее 8 метров. Смотрела сразу на пустое большое поле и думала: «Что с ним делать?» Высадили деревья, и теперь уже оцениваешь иначе: «Ну хорошо же!» Самая кропотливая часть работы другая: понять, где и как посадить дерево. Это настоящая математика. Например, черный орех выше остальных, он не может расти с юга. Иначе со временем перекроет солнце остальным.

— Вас не пугало, что первый урожай орехов снимете только через 20 лет?

— Наоборот, это же интересно! Когда закладываешь такие дела в далекое будущее, они дают надежду: все будет хорошо, мы будем жить. Орехи растут 200-300 лет, так что после нас останется настоящий сад.

А пока между деревьями высаживают кусты смородины, калины, жимолость, боярышник. Они успеют принести не один урожай и даже погибнуть, пока орехи дадут первые плоды.

«Растения говорят с нами знаками»

С Ольгой можно долго говорить не только про жизнь в деревне, травяные чаи, блюда из дикоросов, но и обсуждать фитокосметику. Она и ее коллега Ольга Спиридонова создали фитошколу «Дивея».

Со стороны это напоминает выездные уроки по биологии. Те, кто хочет больше узнать о травах, их целебных свойствах, понять, как крапива может стать отличной маской для волос, а календула — кремом для лица, записываются на курс. Занятия проводятся в агроусадьбе и обязательно на природе.

— Никогда бы не подумали, что травы — тот товар, который продается в Instagram и может принести доход…

— Ниша, которая кажется глухой, может обрести яркие краски, если ей начинает заниматься человек с предпринимательской жилкой и пониманием, как это можно преподнести. Например, с нашими учениками мы собираем листья черемухи, лещины, березы, иван-чая. Сушим их, делаем умывалки для лица, тоники, кремы. Основная аудитория — женская. Женщины более широко мыслят, нам все интересно, а мужчинам сложнее приходить на обучающие курсы. У них более выражено эго. Они считают, что все знают. На наших онлайн-курсах по травничеству из 30 человек — 3-4 мужчины, — делится наблюдениями Ольга Букат.

Думаете, на курсах только белорусы? Про травы интересно даже тем, кто живет в Коста-Рике. Люди хотят узнать, чем можно в их стране заменить иван-чай или календулу. Изучают действующие вещества растений и пытаются подобрать ему аналог.

— Если внимательно посмотреть на климатические зоны и растения, которые там встречаются, можно понять: они не просто так появились. Например, в наших широтах распространены заболевания, связанные с ухом, носом, горлом. А зверобой, мята, мелисса как раз помогают справиться с простудными заболеваниями.

В южных странах у людей другая проблема — почки и водный обмен. Им на помощь приходят кактусы. Природа очень разумно устроена. Это прослеживается не только по климатическим зонам, но и местности, где ты живешь, — продолжает рассказывать Ольга. — Замечено, когда человек начинает жить в доме, к нему «приходят» какие-то растения. Раньше их не было, а потом вдруг появились цикорий, хрен, одуванчик, чистотел. Так живая природа с нами общается. Например, у тех, кого беспокоят папилломы, во дворе вырастает чистотел. За многими «ходит» хрен — возможно, стоит поработать с иммунной системой или желудочно-кишечным трактом.

Даже одуванчики появляются не просто так. Может, стоит их собрать и сделать варенье или салат? Природа сама говорит нам: «Попробуй».

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