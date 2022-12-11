«Шансов никаких»: Гиркин завил о беспомощности армии РФ 1 11.12.2022, 13:10

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ЧВК «Вагнера» напрасно бьется лбом об украинские укрепления в районе Артемовска.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) констатировал тот факт, что оккупантам ничего не светит на Донбассе.

По словам Стрелкова, боевые действия сейчас идут в Луганской и Донецкой областях, но успехами россиян на этих направлениях и не пахнет.

«На Донецком фронте - продолжается вялотекущая мясорубка в районе Углегорска, Марьинки, Авдеевки. Противник принялся методично сносить Донецк артиллерией. Севернее Вагнер продолжает биться лбом об укрепления украинцев в районе Артемовска, достигая незначительных тактических успехов. С обеих сторон - большие потери, но шансов на прорыв фронта ВСУ - практически никаких», - констатировал Гиркин.

По его словам, на территории «ЛНР» ВСУ периодически атакуют и имеет незначительные тактические успехи в районе трассы Р-66 (Кременная -Сватово) и в районе Сватово.

«Направление второстепенное, но не исключены атаки противника с более решительными целями, чем тактическое улучшение позиций. В целом - на фронте без перемен. ВС РФ отдали противнику инициативу и готовятся к пассивной обороне», - подытожил Гиркин.

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