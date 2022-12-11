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Белорусская железная дорога ввела новое расписание поездов

  • 11.12.2022, 13:15
Белорусская железная дорога ввела новое расписание поездов

Изменения вступили в силу с 11 декабря.

Белорусская железная дорога с 11 декабря вводит новое расписание. Это следует из заявления пресс-службы перевозчика.

Согласно представленной информации, в графике движения железнодорожных составов на 2022-2023 год предусмотрено 389 пар поездов. Кроме того, новое расписание меняет время курсирования транспорта между столицей и областными центрами, в том числе на безостановочных маршрутах.

Добраться из Минска в регионы можно будет быстрее. Отдельные поезда будут преодолевать расстояние до:

Могилева — за 2 часа 43 минуты;

Гомеля — 2 часа 50 минут;

Бреста и Витебска — 3 часа;

Гродно — 3 часа 52 минуты.

Отмечается, что в новом расписании предусмотрено движение 259 пар поездов на линиях эконом-класса. Количество подвижных железнодорожных составов традиционно будут увеличивать накануне и на выходных, а также в праздничные дни.

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