Белорусская железная дорога ввела новое расписание поездов
- 11.12.2022, 13:15
Изменения вступили в силу с 11 декабря.
Белорусская железная дорога с 11 декабря вводит новое расписание. Это следует из заявления пресс-службы перевозчика.
Согласно представленной информации, в графике движения железнодорожных составов на 2022-2023 год предусмотрено 389 пар поездов. Кроме того, новое расписание меняет время курсирования транспорта между столицей и областными центрами, в том числе на безостановочных маршрутах.
Добраться из Минска в регионы можно будет быстрее. Отдельные поезда будут преодолевать расстояние до:
Могилева — за 2 часа 43 минуты;
Гомеля — 2 часа 50 минут;
Бреста и Витебска — 3 часа;
Гродно — 3 часа 52 минуты.
Отмечается, что в новом расписании предусмотрено движение 259 пар поездов на линиях эконом-класса. Количество подвижных железнодорожных составов традиционно будут увеличивать накануне и на выходных, а также в праздничные дни.