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Провал кремлевской башни

  • 11.12.2022, 13:31
Провал кремлевской башни

В администрации Путина намечают серьезные перестановки.

По данным источников The Insider, в администрации президента РФ намечается серьезная ротация кадров — целый ряд знаковых фигур, отвечающих за внешнюю политику, покинет свои посты. В числе кандидатур на выход рассматриваются помощник Путина Юрий Ушаков, курирующий всю внешнюю политику, начальник Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, куратор Закавказья Валерий Федоров и «смотрящий» за Африкой и Израилем Филипп Ильичев. Их деятельность в последние годы сопровождалась унизительными провалами.

Смотрящий за Закавказьем

Формально замена некоторых фигурантов объясняется возрастом. Так, например, 75-летний Юрий Ушаков уже на 5 лет превышает ограничение на пребывание чиновников на государственной службе (что, впрочем, почему-то обнаружилось только сейчас). «Юрий Викторович нечасто появляется в своем служебном кабинете. Сами понимаете, то одна болезнь, то другая. А президенту сейчас нужны люди, которые должны работать в усиленном режиме и предлагать креативные идеи в это далеко не простое время», — пояснил источник The Insider в АП.

Важнее Лаврова

На Ушакове замыкаются многие ключевые вопросы, касающиеся внешней политики, и он от лица президента непосредственно курирует кадровые назначения в российском МИДе, чем, по данным некоторых источников, вызывал раздражение главы ведомства Сергея Лаврова. В конце прошлого года Ушаков принимал активное участие в подготовке ультиматума НАТО и США, когда Кремль потребовал гарантий безопасности и запрета на продвижение альянса на восток. Затем, в мае этого года, он «присматривал» за переговорами между Украиной и Россией о прекращении военных действий. Как известно, ни то ни другое успехом не увенчалось. В числе прочих провалов Ушакова называют недавний саммит ОДКБ в Ереване, на котором премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписать итоговую декларацию.

Впервые кресло под Ушаковым зашаталось еще в 2017 году, когда на Запад сбежал его ближайший помощник Олег Смоленков, на протяжении десяти лет передававший ЦРУ совершенно секретную информацию. Но тогда Путина убедили, что Смоленков не нанес особого ущерба, а сам президент не захотел лишиться главного американиста в своем окружении.

Судя по всему, вместе с Ушаковым уйдут члены его команды, которые начинали работать с ним еще в посольстве РФ в США: руководитель его аппарата Алексей Шилин, заместитель начальника Управления президента по внешней политике (УПВП) Алексей Шишаев и заместитель директора департамента Северной Америки МИДа Константин Середняков.

Впрочем, на пенсии Ушакову не придется бедствовать — как выяснили журналисты, его семья владеет недвижимостью на несколько сот миллионов рублей, а его дочь Татьяна меняет дорогие иномарки как перчатки.

Смотрящий за Африкой

Скорее всего, вслед за Ушаковым свой пост покинет заместитель начальника УПВП Филипп Ильичев, ставший весьма знаменитым после сабантуя в приемной руководителя АП Антона Вайно. В структуру УПВП входят американский, европейский, азиатский, африканский, австралийский отделы и даже имеется свой куратор Арктики (Иван Жудро, который раньше трудился в московской прачечной № 55). Помимо международной деятельности, сотрудники УПВП вместе с Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) участвуют в переговорах о поставках российских вооружений в дружественные страны. В Кремле Ильичева называют «смотрящим» за Африкой и Израилем, и в круг его обязанностей входят сбор информации, аналитика, подготовка официальных визитов и лоббирование интересов Рособоронэкспорта в подведомственных странах. В 2019 году Ильичев входил в оргкомитет саммита «Россия — Африка», который с помпой прошел в Сочи.

В актив смотрящего за Африкой можно записать его многочисленные контакты во властных структурах Алжира, Эфиопии, Эритреи, Судана, Египта и Ливии. Ему также приписывают близкое знакомство с теперь уже бывшим президентом ЮАР Джейкобом Зумой. В 1963 году Зума вступил в Южно-Африканскую компартию и прошел диверсионную подготовку на базе боевиков в Мозамбике, где находились инструкторы из ГРУ. Затем он возглавлял разведку Африканского национального конгресса (АНК) и после падения апартеида вернулся в страну. В период президентства Зумы ЮАР вступила в БРИКС и проводила выгодную для Кремля внешнюю политику.

Правда, сейчас для африканского «друга Кремля» настали далеко не лучшие времена: на родине Зуму обвинили в многочисленных коррупционных преступлениях и с июля 2021 года он отбывал 15-месячный тюремный срок за отказ давать показания суду. Нынешний же президент ЮАР Сирил Рамафоса, хотя и общается с Путиным, заметно дрейфует в сторону Китая, и Ильичеву не удалось наладить с ним деловые отношения.

Довольно скудными оказались и результаты деятельности УПВП в Израиле, где подавляющее большинство населения поддерживает Украину. С помощью российского посольства в Тель-Авиве, местного филиала Россотрудничества и ГРУ удалось мобилизовать два десятка человек, которые под видеокамерами прошлись с российскими флагами и пару раз проскандировали: «Путин! Победа!», да и те оказались уроженцами Молдовы.

Источник The Insider в АП затруднился сказать, с чем конкретно связана отставка Ильичева, но предположил, что, возможно, она связана с неудачными попытками Кремля вытеснить с продовольственного рынка Африки поставки украинской пшеницы и кукурузы.

Смотрящий за СНГ

В кулуарах Старой площади обсуждается скорая отставка начальника Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игоря Маслова. И даже полная ликвидация этого подразделения в структуре АП. Управление по связям с ближним зарубежьем было создано в 2005 году, после победы оранжевой революции в Украине — и с тех пор в кресле начальника поочередно сменяли друг друга выходцы из СВР. «Культурологи» в погонах активно вмешиваются в политическую жизнь стран СНГ, Южной Осетии и Абхазии, вербуют политиков, журналистов и засветились в нескольких избирательных кампаниях, финансируя прокремлевскую оппозицию. Например, в Грузии, где Кремль поддерживал «Альянс патриотов Грузии», но на последних выборах в парламент эта маргинальная партия набрала всего 3,14% голосов избирателей.

Ранее полковник внешней разведки Маслов служил в балканской и австрийской резидентурах СВР, а потом его пригласили в АП, где он возглавил «молдавский отдел». Во время выборов президента Молдовы в 2021 году Маслов координировал работу предвыборных штабов ставленника Москвы Игоря Додона и докладывал руководству о неминуемой победе последнего. Однако, вопреки всем радужным прогнозам, победу одержала проевропейский политик Майя Санду.

«После победы госпожи Санду в администрации президента случился самый настоящий шок. Человек профукал выборы, и все ждали его отставки. Но, к всеобщему удивлению, Игоря Венедиктовича повысили до начальника всего управления», — сообщил источник The Insider на Старой площади.

Между тем, после вторжения России в Украину большинство пропагандистских проектов Кремля в странах СНГ пришлось свернуть, отменены совместные семинары и визиты, поскольку, как выразился один из сотрудников управления, «люди от нас шарахнулись». По сути, целое кремлевское управление с огромным бюджетом занимается только Абхазией и Южной Осетией, где Маслова по-прежнему встречают с распростертыми объятиями .

Смотрящий за Закавказьем

Вполне возможно, что АП покинет и заместитель Маслова, начальник департамента планирования Валерий Максимов, который уже сейчас фактически не у дел. Полковник запаса ФСБ Максимов окончил Московское высшее пограничное краснознаменное командное училище КГБ СССР (ныне МПИ ФСБ), затем служил на оперативных должностях в Центральном, Среднеазиатском и Северо-Восточном регионах страны. В 1995 году его перевели в центральный аппарат ФСБ на должность начальника отдела. В 2006 году тогдашний начальник управления по связям с ближним зарубежьем Модест Колеров пригласил чекиста курировать Закавказье.

Полковника Максимова называют «крестным отцом» известного пропагандиста Сергея Михеева, который постоянно участвует в телешоу Владимира Соловьева. До того, как стать подпевалой Кремля, политтехнолог Михеев участвовал в предвыборных кампаниях в Латвии, Казахстане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии и Кыргызстане, а затем отчеты о проделанной работе отправлял своему куратору Максимову. В распоряжении редакции имеются докладные записки Михеева о его тайных встречах с иранскими чиновниками, а также жалобы на плохое качество долларов, которые ему выдают в АП.

В последние годы полковник Максимов руководил многочисленной командой прокремлевских агентов влияния в Закавказье, но с началом агрессии против Украины сеть посыпалась, и некоторые «друзья Кремля» отказались от сотрудничества, ссылаясь на зверства российских войск в соседней стране. Ко всему прочему, к экс-чекисту Максимову имеет претензии и некогда родное ведомство: с рабочего компьютера он активно ведет переписку с (как называет их Путин) девушками с пониженной социальной ответственностью, и назначает им встречи в служебном автомобиле недалеко от администрации президента.

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