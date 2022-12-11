В Украине ликвидировали командира батальона российских «добровольцев» Штонду 3 11.12.2022, 13:46

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Его гибель долго скрывали от земляков в Рязани.

На фронте в Украине «демилитаризировалось» уже свыше 94 тыс. военных и «добровольцев» ВС РФ, причем смерть некоторых из них на родине подтверждают спустя месяцы войны. Так, стала известна ликвидация оккупантов Евгения Штонды, Александра Балахонова и Дмитрия Ловцева.

Об этом сообщил полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан («Штирлиц») в Telegram-канале. В стране-агрессоре двум военным преступникам решили открыть мемориальные доски.

«Командир батальона добровольцев капитан запаса Евгений Штонда успешно демобилизирован», – написал украинский военный, опубликовав фото захватчика.

По данным росСМИ, житель Рязани Штонда нашел свою смерть на украинской земле еще 21 апреля 2022 года. Тогда деталей о его гибели не рассказывали, а в декабре внезапно заявили, что она была «героической».

Пропагандисты отметили, что этому «настоящему русскому офицеру» посмертно якобы дали «орден мужества», поэтому на фасаде школы, где учился захватчик, повесили мемориальную доску.

Также в росСМИ не давали подробностей о «демилитаризации» на войне в Украине майора Дмитрия Ловцева и капитана ВС РФ Александра Балахонова.

Информация о смерти первого появилась 16 июня – в материале пропагандисты лишь указали, что он был жителем Череповца Вологодской области РФ. Только недавно его и еще нескольких земляков россияне внезапно объявили «героями СВО» и открыли мемориальные доски на учебных заведениях, которые воспитали этих военных преступников.

Смерть Балахонова была подтверждена только его знакомыми в соцсети «ВК» – там указали, что 35-летний капитан был ликвидирован 1 сентября 2022 года в Херсоне и уже похоронен в Московской области, о чем свидетельствует фото с его могилы.

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