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Духовник Лукашенко испугался конструкторов Lego

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  • 11.12.2022, 14:03
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Духовник Лукашенко испугался конструкторов Lego

Федор Повный заявил, что эти игрушки «скрыто агрессивны».

Протоирей Федор Повный, известный как «духовник» диктатора Лукашенко, рассмотрел в конструкторе Lego якобы негативное влияние на формирование личности ребенка. Об этом настоятель прихода в честь Всех Святых в Минске заявил на ОНТ.

Игрушки, подобные Lego, «ориентируют ребенка на инокультурные образцы и скрыто агрессивны», считает протоирей Федор Повный.

— Недавно в храме я увидел мальчика лет трех, после службы в ожидании мамы играющего на лавочке с маленькими фигурками лошадей и наездников из «Лего». Что я там увидел: крохотные лица в широкополых шляпах были нахмурены и оскалены, один, особенно агрессивного вида, с открытым ртом и выпученными глазами, видимо, изображал воинственную ярость, — рассказал представитель православной церкви.

Он считает, что четко обозначенные отрицательные эмоции, выявленные в изображении лиц персонажей или их действий, могут научить детей ненависти и злобе.

Едва ли не главная тема наборов конструктора, по словам представителя православной церкви, — это разнообразные войны. Примечательно, что при этом он поддерживал военные действия России, призывал к духовной мобилизации, не ждать «пока враг дойдет до Москвы, затаптывая нас».

Хотя, судя по заявлению, священник выступает не против любой демонстрации войны или агрессии, а только в западном проявлении.

— Дорогие папы! Разумеется, нужно воспитывать в сыновьях смелость, отвагу и мужественность. Ох, как часто этого в вас недостает! Но способствует ли выработке этих качеств вестерн? Неужели «крутые» ковбои и «агенты 007» — это идеал, к которому надо стремиться? Может быть, игрушечные воины, которых вы смастерите вместе с сыном, окажутся более приемлемы для воспитательных целей? — продолжил свои рассуждения протоирей.

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