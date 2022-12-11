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Армия РФ лишилась штурмовой пехоты

  • 11.12.2022, 14:08
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Армия РФ лишилась штурмовой пехоты

Кремль уже не может отправлять мобилизованных в безумные атаки.

Российская армия уже фактически разбита в Украине. Кремль вынужден прибегать к вербовке зеков из-за отсутствия штурмовой пехоты.

Об этом рассказал советник Офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире Марка Фейгина на YouTube.

«Рациональная до бесчеловечности путинская машина нашла людей, которых можно мотивировать ходить в абсолютно безумные атаки под Бахмутом. А это означает только одно - заставить мобилизованных там не удается…. Основной контингент (штурмовой пехоты ВС РФ - ред.) - это люди, которым создали бесчеловечную систему мотивации и гонят в бой силой», - рассказал советник.

Он уточнил, что к зекам начали применять сталинские методы. Это, в том числе, заградотряды и смертные казни. Их ставят перед выбором: либо вероятная гибель при штурме украинских позиций, либо стопроцентная смерть от своих же при отказе идти в атаку.

«Это значит, что основную массу мобилизованных они не могут заставить выполнять такие действия. Это означает, что основная масса российской армии предельно демотивирована и не может вести не то что наступательные действия, а даже фиктивные оборонительные. Все. Это означает, что вся эта история будет длиться, пока есть з/к», - высказал мнение Арестович.

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