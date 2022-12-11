Для белорусов вводят налоги за продажу котят и мытье посуды 11.12.2022, 14:10

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Ставки будет составлять до 20% от прибыли.

С 1 января 2023 года вступают в силу новые поправки в налоговое законодательство.

Согласно постановлению «правительства», платить «профессиональный налог» теперь придется и тем, кто продает котят и щенков.

Кроме того, налогом обложили оказание услуг по видеосъемке событий, кошение травы, нанесение аквагрима, настройку и ремонт музыкальных инструментов, закупку продуктов и даже мытье посуды.

Напомним, ставки налога на профессиональный доход будут составлять от 10% до 20% прибыли.

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