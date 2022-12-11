«Путина убьют свои, курок нажмет Рамзан Ахматович» 11.12.2022, 14:16

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Шансов для главы РФ попасть в Гаагу - один из ста.

Президента Российской Федерации Владимира Путина свои убьют раньше, чем он попадет в Гаагу на трибунал из-за широкомасштабной агрессии против Украины.

Наиболее вероятно, что «приговор» Путину исполнит лидер Чечни Рамзан Кадыров, рассказал бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев в интервью главреду «Гордона» Алесе Бацман.

«Шансов для него попасть в Гаагу - один из ста. Я не думаю, что он туда попадет…», - заявил собеседник.

Экс-депутат спрогнозировал, что главу РФ «свои убьют раньше».

«С одной стороны, тем людям, которые находятся вокруг него, надо будет доказать свою лояльность новой власти. И именно поэтому я делал прогноз, что очень немаловероятно, что нажмет курок Рамзан Ахматович. Это, на мой взгляд, самый вероятный человек, который может привести приговор Путину в исполнение», - сказал Пономарев.