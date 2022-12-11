закрыть
11 декабря 2022, воскресенье, 14:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Путина убьют свои, курок нажмет Рамзан Ахматович»

  • 11.12.2022, 14:16
  • 1,004
«Путина убьют свои, курок нажмет Рамзан Ахматович»

Шансов для главы РФ попасть в Гаагу - один из ста.

Президента Российской Федерации Владимира Путина свои убьют раньше, чем он попадет в Гаагу на трибунал из-за широкомасштабной агрессии против Украины.

Наиболее вероятно, что «приговор» Путину исполнит лидер Чечни Рамзан Кадыров, рассказал бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев в интервью главреду «Гордона» Алесе Бацман.

«Шансов для него попасть в Гаагу - один из ста. Я не думаю, что он туда попадет…», - заявил собеседник.

Экс-депутат спрогнозировал, что главу РФ «свои убьют раньше».

«С одной стороны, тем людям, которые находятся вокруг него, надо будет доказать свою лояльность новой власти. И именно поэтому я делал прогноз, что очень немаловероятно, что нажмет курок Рамзан Ахматович. Это, на мой взгляд, самый вероятный человек, который может привести приговор Путину в исполнение», - сказал Пономарев.

популярное за неделю

Мнение

Хозяин больше не барин
Хозяин больше не барин Артем Черников
Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов
Исторический успех
Исторический успех Юрий Бутусов