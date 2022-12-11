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Последствия удара по российской базе в Мелитополе показали на видео

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  • 11.12.2022, 14:31
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Последствия удара по российской базе в Мелитополе показали на видео

Инфраструктура после обстрела полностью разрушена.

В сети появилось видео с последствиями взрывов во временно оккупированном Мелитополе. Российские пропагандисты показали разрушенную базу оккупантов по гостиничному комплексу в захваченном Россией городе на Запорожье, сообщает obozrevatel.com.

РосСМИ посетовали, что на базе «практически разрушена вся инфраструктура». При этом о «денацифицированных» там российских захватчиков, которых, по некоторым данным, могут быть десятки, а то и и сотни - они традиционно не упомянули.

«Последствия украинского удара по базе отдыха в Мелитополе. Инфраструктура после обстрела практически полностью разрушена», – пишут пропагандисты.

По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, вследствие точных ударов украинских воинов потери врага составляют 2 сотни человек.

«По предварительным подсчетам поджарилось около 200 оккупантов. Раненых орков везут сразу в больницы Крыма, ведь в мелитопольских уже не хватает мест. «Скорые» едут из разных частей Мелитополя - не только с восточной, где горит, но и с южной стороны. Не всем оркам предстоит отправиться в больницы. Некоторые «скорые» заворачивают в морг. Как говорится, в добрый путь», – отметил он.

Напомним, накануне вечером во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области ВСУ устроили мощную «бавовну» на базе оккупантов. Мощные удары совпали с днем рождения «губернатора» области Евгения Балицкого и были доставлены прямо на базу оккупантов - как отметили захватчики, на базу отдыха «Привал охотника».

По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, у врага – сотни погибших и раненых.

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