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У белорусских рабочих начали забирать деньги на амуницию российским военным

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  • 11.12.2022, 14:40
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У белорусских рабочих начали забирать деньги на амуницию российским военным

На госпредприятия отправили вымогателей из организации, связанной с Минобороны.

На госпредприятиях Республики Беларусь начали сбор средств на нужды «Объединения ветеранов боевых действий на территории других государств».

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным белорусского подполья, фактически эти средства будут направлены на закупку амуниции и формы воюющим в Украине мобилизованным военным РФ. «Официально же средства собирают якобы тем белорусским военным», - говорится в сообщении.

Сбором средств занимается контролируемая белорусским Министерством обороной организация «Объединение ветеранов боевых действий на территории других государств». Она создана в 1995 году. К основным целям деятельности организации относятся социальная защита прав и гарантий ветеранов боевых действий на территории других государств.

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