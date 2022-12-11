Эксперты рассказали, как правильно наливать пиво из бутылки 7 11.12.2022, 14:59

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Любителям пенного напитка на заметку.

В мире немало любителей пива, но немногие знают, как его правильно наливать. Чтобы в полной мере насладиться его вкусом и ароматом, необходимо научиться это делать правильно, пишет glavred.info.

Как правильно наливать пиво из бутылки

Прежде всего необходимо правильно выбрать напиток. Если у вас в руках недорогой напиток, то достаточно охладить бутылку – и можно смело лить ее в любой бокал или даже стакан. Если же речь идет о крафтовых сортах или качественном напитке, прежде всего нужно узнать, сколько в нем углекислого газа.

Например, светлые сорта пенятся больше, чем темное пиво. Пивной бокал обязательно должен быть идеально чистым. Для максимально густой пены лучше выбирать высокую посуду с узким дном – так вы можете в полной мере насладиться и пенной шапкой и ароматом напитка. Важно, чтобы пивной бокал был абсолютно сухим – капельки воды нарушат процедуру налива, могут помешать образованию пенной шапки.

Возьмите бутылку в одну руку, стакан – в другую. Наклоните посуду под углом 45 градусов, после чего поднесите к ней бутылку. Оптимально, чтобы горлышко не соприкасалось с краем стакана, а было немного выше. Напиток должен литься на середину стенки.

Наливайте напиток в среднем темпе, иначе пена не образуется, а аромат не раскроется в полной мере. Если вы льете чересчур быстро, то бокал наполнится пеной, а не напитком.

После того как бокал будет заполнен где-то наполовину (для темных сортов – на одну треть), переверните его вертикально и доливайте до образования «пивной головы». В идеале она должна составлять до 4 см.

Как надо наливать пиво без пены

Не все любят «пивную шапку», поэтому стоит изучить технологию разлива с минимальным пенообразованием. Проще всего освоить ее на темных плотных сортах, лишь затем практикуясь на элях и светлых вариантах.

Перед разливом охладите посуду.

Поверните ее под углом 45 градусов и наливайте так, чтобы жидкость медленно стекала по стенке. При этом горлышко бутылки или кран не должны соприкасаться со стеклом. Оптимальное расстояние – 1,5-3 см.

Не стоит заполнять «под самый верх», достаточно налить 2/3 общего объема посуды.

Для любителей пенки

Как следует охладите посуду. Проверьте, чтобы она была чистой, сухой, без сколов, трещин, пятен.

Не стоит брать стакан в руки – поставьте его на стол. Это предотвратит его нагревание.

Откупорьте бутылку и лейте жидкость непосредственно в посуду, строго по центру.

Следите за пеной – если шапка слишком высокая и может перелиться через край, сделайте минутную паузу. При необходимости сделайте паузу три-четыре раза. Струя жидкости должна быть достаточно объемной, не стоит цедить алкоголь тонким «ручейком».

Когда бутылка опустеет, выждите одну-две минуты – и можно приступать к распитию.

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