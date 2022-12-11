Российским оккупантам раздают богохульную молитву о Путине

Российским оккупантам раздают богохульную молитву о Путине5
- 11.12.2022, 15:05
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Главу Кремля в ней приравняли к Архангелу Михаилу.
Русская православная церковь подготовила для оккупантов, которые убивают украинцев, молитвенники с молитвой о диктаторе Владимире Путина. Впрочем, в тексте его величают «архистратигом».
Как сообщает мониторинговый проект «OSINT Бджоли», пропагандистские молитвы раздают всем оккупантам в зоне боевых действий.
«В молитвенниках, которые были розданы рашистским военным, Путин был назван архистратигом - верховным командующим Божьего войска. Такой же статус имеет Архангел Михаил. Зачем стесняться? Сразу бы к Богу приравняли», - отмечают эксперты.