Российским оккупантам раздают богохульную молитву о Путине 5 11.12.2022, 15:05

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Главу Кремля в ней приравняли к Архангелу Михаилу.

Русская православная церковь подготовила для оккупантов, которые убивают украинцев, молитвенники с молитвой о диктаторе Владимире Путина. Впрочем, в тексте его величают «архистратигом».

Как сообщает мониторинговый проект «OSINT Бджоли», пропагандистские молитвы раздают всем оккупантам в зоне боевых действий.

«В молитвенниках, которые были розданы рашистским военным, Путин был назван архистратигом - верховным командующим Божьего войска. Такой же статус имеет Архангел Михаил. Зачем стесняться? Сразу бы к Богу приравняли», - отмечают эксперты.

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