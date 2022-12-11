закрыть
11 декабря 2022, воскресенье, 15:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российским оккупантам раздают богохульную молитву о Путине

5
  • 11.12.2022, 15:05
  • 2,790
Российским оккупантам раздают богохульную молитву о Путине

Главу Кремля в ней приравняли к Архангелу Михаилу.

Русская православная церковь подготовила для оккупантов, которые убивают украинцев, молитвенники с молитвой о диктаторе Владимире Путина. Впрочем, в тексте его величают «архистратигом».

Как сообщает мониторинговый проект «OSINT Бджоли», пропагандистские молитвы раздают всем оккупантам в зоне боевых действий.

«В молитвенниках, которые были розданы рашистским военным, Путин был назван архистратигом - верховным командующим Божьего войска. Такой же статус имеет Архангел Михаил. Зачем стесняться? Сразу бы к Богу приравняли», - отмечают эксперты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хозяин больше не барин
Хозяин больше не барин Артем Черников
Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов
Исторический успех
Исторический успех Юрий Бутусов