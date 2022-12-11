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Погода в Беларуси: машины на трассах сталкиваются и вылетают с дороги

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  • 11.12.2022, 15:12
  • 2,440
Погода в Беларуси: машины на трассах сталкиваются и вылетают с дороги

За сутки произошло несколько резонансных ДТП.

За эти выходные, судя по сообщениям читателей, немало автомобилистов вылетело за пределы проезжей части. МЧС отчитывается о все новых случаях, когда людей понадобилось доставать из машин. Синоптики продлевают оранжевый уровень — как минимум на понедельник. Сайт onliner.by показал фото, которые, возможно, удержат кого-то от необдуманного поступка.

Белгидромет распространил штормовое предупреждение: в понедельник — гололедица, по северу — сильный снег, метель, ветер до 20 метров в секунду. Днем плюсы могут чередоваться с минусами.

Пока вот что имеем, если исходить из сводок МЧС за 10 декабря.

Березовский район. Около семи утра столкнулись Renault Sandero и Audi 100. Пассажирку, зажатую в Audi, спасатели извлекли и передали медикам.

Витебский район. Около 10:00 у деревни Волосово в кювет вылетела Toyota Corolla Verso. Водителя, зажатого в машине, достали спасатели, пассажиры выбрались сами.

Пуховичский район. По информации спасателей, около шести вечера произошла авария с участием Chevrolet Aveo и фуры. Из кабины легкового автомобиля пришлось доставать девушку. Она передана медикам.

Логойский район. Около 21:00 на дороге Минск — Витебск машина напоролась на отбойник. Водителю зажало ногу, отбойник пришлось резать. Мужчину отправили в больницу.

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