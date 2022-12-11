Украинские десантники разбили российскую ДРГ под Бахмутом: зрелищное видео 1 11.12.2022, 15:15

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Дроны обнаружили передвижение врага, а минометная батарея накрыла их точным огнем.

Оккупанты задействовали диверсионно-разведывательную группу по выявлению системы обороны позиций защитников Украины в районе Бахмута. Однако украинские десантники устроили врагу «теплый прием», разбив ДРГ.

Об этом 11 декабря рассказала пресс-служба Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. «Егеря ДШВ разбили ДРГ противника в районе Бахмута», – говорится в сообщении.

Так, подобраться к позициям 71-й отдельной егерской бригады ДШВ у захватчиков не получилось – дроны ВСУ обнаружили передвижение врага, а минометная батарея накрыла их точным огнем.

«По крайней мере двое оккупантов к своим уже не вернутся. Это лишь подтвержденные утраты противника», – рассказали в ДШВ.

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