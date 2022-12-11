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Специалист по безопасности: Лукашенко близок к потере власти

  • 11.12.2022, 15:23
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Специалист по безопасности: Лукашенко близок к потере власти

Диктатор готовиться подписать последний приказ.

Самозванный правитель Лукашенко и российский диктатор Владимир Путин договорились о развертывании «общей региональной группировки войск» на территории Беларуси. Украинская разведка сообщает о военных «учениях» россиян и постоянном движении военной техники на территории Беларуси.

Пребывая под постоянным давлением со стороны Путина, Лукашенко пытается всячески заверить его в своей надежной поддержке. С другой стороны, Лукашенко пытается не пересечь красную линию, которая приближает его к потере власти.

Об этом в эфире «1+1» во время телемарафона сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

«В приграничных территориях находится постоянно до 5 батальонов. Этого, конечно, недостаточно, чтобы сформировать ударную группу и атаковать любой регион. Наша граница укреплена, защищена. Сил для атаки из Беларуси нужно значительно больше. Для Путина Лукашенко, до сих пор не вступивший в войну, и, скажем там, не разгрузивший российскую армию, как кость в горле. Лукашенко понимает, что приказ об агрессии в отношении Украины может стать его последним приказом, потому что есть огромное несогласие в среде Вооруженных сил РБ, есть протестный потенциал в самой Беларуси. Конечно, этим хотят воспользоваться россияне, чтобы ослабить власть Лукашенко. Опасения по поводу потери власти у Лукашенко есть, именно с этим связаны его постоянные лавирования, оттягивание вступления Беларуси в войну», — сказал он.

Министр обороны России Сергей Шойгу 3 декабря прилетел на переговоры к белорусскому коллеге Виктору Хренину. Как сообщают оборонные ведомства, Москва и Минск договорились внести изменения в российско-белорусское межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

Аналитики Robert Lansing Institute сообщили, что РФ может убить Лукашенко, чтобы получить контроль над белорусским войском и бросить его не войну против Украины.

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