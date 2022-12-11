Что за взрывы слышны под Барановичами 6 11.12.2022, 15:39

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В Минобороны попытались ответить.

В последние недели на юго-западе Барановичей слышны звуки, похожие на взрывы и звуки стрельбы. Intex-press от имени горожан поинтересовался у Минобороны, что происходит и когда это закончится.

Запрос был отправлен 25 ноября. На днях Минобороны ответило, что звуки доносятся с 230-го войскового полигона. Министерство утверждает, что это продолжаются стрельбы, о которых Барановичский горисполком сообщал 14 октября. Вопрос, когда это закончится, Минобороны решило проигнорировать.

А о стрельбах Барановичский горисполком писал следующее:

— …в связи с проведением интенсивных стрельб на 230 общевойсковом полигоне в д. Деревная Барановичского района с 17 октября 2022 года в дневное и ночное время будут слышны громкие звуки. Нахождение на территории полигона запрещено и влечет административную ответственность в виде наложения штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин, общественных работ или административного ареста. Проводимое мероприятие плановое, поводов для беспокойства нет.

Под Барановичами проходит обучение российских мобилизованных. Затем они должны отправиться на войну в Украине. Об этом сообщали в России.

— Некоторые новобранцы отправились в Беларусь: в Витебскую область и город Барановичи, — отмечал в начале ноября российский военный комиссар г.о. Люберцы, Лыткарино, Дзержинский и Котельники Александр Королев.

Также мужчин в военной форме с российскими шевронами замечают горожане.

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