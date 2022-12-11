Свободу нужно захотеть 3 Любовь Лунева

11.12.2022, 16:44

1,996

У нас есть надежда на освобождение.

Видимо, даже через 100 лет исследователи будут возвращаться к этому событию, на которое тогда, 8 декабря 1991 года, мало кто обратил особое внимание. Подписали в Вискулях соглашение о создании Содружества независимых государств (СНГ). Оно стало реальностью только 24 декабря.

Я даже помню выступление по телевидению Михаила Горбачева. Он заявил тогда с экрана, что слагает с себя полномочия президента СССР. В тот день над куполом Сенатского дворца Кремля последний раз спустили красный флаг и впервые подняли российский триколор. Только тогда стало понятно, что Советского Союза как страны больше не существует.

Но споры между сторонниками реанимации СССР и их противниками о причинах распада «империи зла» не утихают до сих пор. Апологеты «возрождения» СССР в распаде страны обвиняют Леонида Кравчука, Станислава Шушкевича и Бориса Ельцина. Они на полном серьезе считают, что можно было удержать это объединение 15 республик в едином государстве, где формально Конституцией был гарантирован добровольный выход любой республики.

Чтобы понять, чего стоила эта гарантия, достаточно вспомнить ночь саперных лопаток в Тбилиси, танки на улицах Вильнюса. Советские спецслужбы стремились сбить волну демократических настроений. Начали вспыхивать со скоростью цепной реакции национальные конфликты. Это и не прекращенный до сих пор карабахский конфликт между Арменией и Азербайджаном. Тогда в Баку ввели советские войска, были убитые и раненые, столкновения с военными происходили и в Ереване. Как по команде, жестокая Ошская резня в Киргизии. В то же время Южная Осетия выходит из состава Грузинской ССР. Новый конфликт – Приднестровье объявляет о своей независимости, что приводит к вооруженным столкновениям военнослужащих с молдавским народом. До сих пор эти регионы являются горячими точками. И до сих пор там действуют марионеточные режимы в интересах России.

Тогда, в 1990-м, «братские» союзные республики одна за другой приняли декларации о суверенитете, а прибалтийские так и вообще заявили о независимости и восстановлении бывшей государственности.

Как же это стало возможно? Пропагандистам в СССР понятна чисто внешняя сторона жизни в той стране. Мол, люди жили почти одинаково бедно, влияния на власть никакого не оказывали, но при этом властям безоговорочно подчинялись. Понимали, что жизнь несправедлива, но при этом не бунтовали. На бунт были способны единицы, которых беспощадно преследовали.

И вдруг… 25 февраля 1986 года провозглашается политика гласности. Ее цель – демократизация политической системы. Речь шла о прозрачности системы управления и индивидуальной свободе граждан. Но, когда 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая атомная авария в истории человечества, несмотря на объявленную политику гласности, Советский Союз замалчивает масштабы Чернобыльской катастрофы. Еще через два года Горбачев объявляет о сокращении вооруженных сил СССР в странах Варшавского договора. А в 1989 году в Чехословакии, Венгрии, ГДР, Румынии, Польше и Болгарии произошли демократические революции. Советский Союз вывел войска из Афганистана, а через год американский президент Джордж Буш-старший и Михаил Горбачев объявили об окончании «холодной войны», которая продолжалась 40 лет.

Ожидал ли кто-нибудь, что произойдут все те события, которые наступили на территории огромной страны? Можно ли это было предсказать и что-то сделать, чтобы избежать кровопролития? Мог ли Горбачев остановить тех, кто стоял за разжиганием межнациональных конфликтов? Пытался ли он предотвратить распад империи? Ответы на эти вопросы исследователи будут искать еще долго. Возможно, референдум о будущем устройстве СССР, состоявшийся 17 марта 1991 года был той самой попыткой. СССР тогда предлагалось преобразовать в федерацию независимых республик с широкой автономией. Подписание нового союзного договора было запланировано на 20 августа 1991 года. Но случился ГКЧП и на следующий день в Москву вошли танки. Горбачев был заблокирован на даче в Крыму, ГКЧП берет на себя власть, Борис Ельцин становится лидером демократических сил, а «Лебединое озеро» – символом реакционного государственного переворота или, как сейчас принято говорить, мемом.

Был ли шанс у Беларуси стать таким же независимым государством, как у Литвы или Украины? Наверное, был. Почему же наша страна почти с десятимиллионным населением оказалась в положении сепаратистских Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья, различных там «ДНР»-«ЛНР»? Сейчас уже ответ всем очевиден.

Достаточно почитать высказывание провластного политолога Александра Шпаковского в фейсбуке по поводу сегодняшней даты. Он написал: «Какие еще “комментарии” нужны относительно Беловежских соглашений? Их необходимо денонсировать. В Беларуси для этого есть все условия. Кофе нальем, обеспечим безопасность. От Украины подпишет Олег Царев».

Именно так. Не с этой ли целью в Минске еще в самом начале войны в Украине был замечен ее бывший президент Виктор Янукович? А какая собственно разница, кто именно от имени Украины подпишет эту заветную для Путина бумажку – Янукович, или Царев, или Пушилин, или Пасечник? Главное, что от Беларуси, где в кабинетах силовиков уже висят российские триколоры, подпись Лукашенко не обсуждается его же пропагандистами. Это своего рода демонстрация желания служить новому хозяину. Ведь от старого совсем немного уже зависит.

Казалось бы, все понимают, что возродить страну, которой нет на карте, даже в виде объединения трех республик, невозможно. Но кто-то хочет показать, что в СССР было все по-другому, но начал урок истории со сталинских репрессий. Сейчас даже молодое поколение у нас знает не понаслышке, что такое совок. И что это даже не о дефиците. Мы заплатили и продолжаем платить слишком большую цену за этот опыт. Но у нас есть надежда на освобождение. Нужно свободу захотеть и она тогда обязательно придет.

Любовь Лунева, «Белсат»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».