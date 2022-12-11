WP: Победы Киева сделали правдоподобным возвращение Крыма 5 11.12.2022, 16:51

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Зеленский начал разрабатывать план деоккупации и реинтеграции.

После девяти месяцев смертей и разрушений ключ к завершению войны России против Украины может лежать на полуострове Крым, который РФ незаконно аннексировала в 2014 году. Вопрос деоккупации Крыма подчеркивает низкие шансы на мирное соглашение между Киевом и Москвой. Поэтому война может затянуться на десятилетие, приводит статью Washington Post «Зеркало неделя. Украина».

Именно в Крыму в феврале 2014, а не в феврале 2022 года, началось российское вторжение и оккупация Украины. Украинский президент Владимир Зеленский настаивает, что только возвращение Крыма завершит войну, когда Украина победит российских захватчиков.

«Его возвращение будет означать восстановление реального мира. Российский потенциал для агрессии будет полностью уничтожен, когда украинский флаг вернется на свое законное место - в городах и селах Крыма», - заявил Зеленский в октябре.

Но для главы Кремля Владимира Путина аннексия Крыма стала опорой его наследства, которое разрушится, если он потеряет полуостров. Путин заявил, что любые попытки Украины вернуть Крым пересекут «красную линию».

Надежда Украины на возвращение Крыма долгое время казалась надуманной фантазией, но недавние победы Киева на поле боя и ошибки Москвы неожиданно сделали ее правдоподобной — возможно опасно правдоподобной.

Запад, поддерживая Украину, опасается, что любое украинское военное вторжение в Крым может подтолкнуть Путина к радикальным действиям, потенциально даже к использованию ядерного оружия. Некоторые западные чиновники надеются, что соглашение о передаче Крыма России может стать основой дипломатического завершения войны. Украинцы отвергают эту идею как опасно наивную, в то время как россияне заявляют, что не будут довольствоваться тем, что «принадлежит им».

Претензии на Крым иллюстрируют неразрешимость конфликта и трудно представить, что борьба за полуостров будет решена без дальнейшего кровопролития.

Именно атака в начале октября на Крымский мост - символ имперских амбиций Путина в Украине, повлекла, по словам Кремля, непрерывную кампанию бомбардировок Москвой объектов украинской критической инфраструктуры.

А после освобождения Киевом Херсона, который, как обещала Москва, будет «Россией навсегда», официальные лица РФ усилили свою риторику. Бывший президент России Дмитрий Медведев пообещал «судный день» в случае любого нападения на Крым, а представитель российского парламента предупредил об «окончательном сокрушительном ударе».

Украина тем временем разрабатывает детальные планы реинтеграции Крыма, включая выдворение тысяч российских граждан, переехавших туда после 2014 года.

Россия имеет собственный максималистский взгляд, требуя сдачи четырех украинских областей - Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской, о незаконной аннексии которых Путин уже объявил.

Отказ любой из сторон отступить грозит превратить войну в десятилетний конфликт, подобный территориальному противостоянию вокруг Западного берега реки Иордан и Сектора Газы, Нагорного Карабаха или Курдистана.

В 2014 году российские войска вторглись в Крым. Поддерживаемая Россией «власть» быстро организовала фейковый референдум.

Аннексия Крыма была очень популярной в России, а рейтинги Путина резко выросли. Однако из-за нарушения международного права западные страны быстро ввели санкции против РФ.

В течение восьми лет судьба Крыма была омрачена войной на Донбассе. Но Зеленский начал разрабатывать план деоккупации и реинтеграции полуострова задолго до полномасштабного вторжения России в феврале.

По оценкам, 100 тысяч жителей покинули Крым после аннексии РФ, но подавляющее большинство осталось, и к ним присоединились сотни тысяч россиян, которых призывали поселиться на полуострове.

Россия намерена сохранить свой контроль над Крымом, что вызывает обеспокоенность среди западных чиновников по поводу крайних мер, к которым может прибегнуть Путин, чтобы удержать его.

В недавнем интервью бывший начальник штаба британской армии Дэвид Ричардс заявил, что Украина подвергнется риску ядерной войны, чтобы защитить Крым.

«Если утереть Путину нос, он может сделать что-то очень глупое. Он может использовать тактическое ядерное оружие», – сказал Ричардс.

Тем не менее некоторые западные чиновники надеются, что соглашение по Крыму может стать ключом к прекращению войны, и считают, что Зеленский и его советники более открыты для потенциальных уступок, чем это следует из их риторики.

Восемь лет Крым изолирован международными санкциями. Его аэропорт, когда-то являвшийся центром для путешественников со всей Европы и не только, теперь предлагает рейсы лишь на материковую часть России.

Кремль сначала вливал деньги в местные инфраструктурные проекты, включая Крымский мост, а также пенсионные схемы. Он навязал российскую государственную пропаганду в качестве основного источника информации. Хотя русские туристы вернулись, полуостров испытывает экономические трудности. А крымские татары подвергаются преследованиям.

Учитывая ограниченный доступ к Крыму и доминирование российских государственных СМИ, трудно оценить общественное мнение там и то, изменилось ли оно в ответ на войну. Тем не менее, многие считают, что начавшаяся в Крыму война должна закончиться вместе с решением вопроса полуострова.

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