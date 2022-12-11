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В России елку украсили фигурками Байдена, Зеленского и Пугачевой

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  • 11.12.2022, 17:11
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В России елку украсили фигурками Байдена, Зеленского и Пугачевой

Новогодний маразм от Z-патриотов.

На новогодней елке в российской Твери повесили бумажную гирлянду с человечками. Среди них — Джо Байден, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, а также — предатели России — Лайма Вайкуле, Максим Галкин и Алла Пугачева.

Соответствующие фото были обнародованы в местных Telegram-каналах.

Жителям предлагают поиздеваться над ними. Каждая фигурка имеет пунктирные линии по краям и надпись «Оторви мне что-нибудь». «Зеленского» уже лишили ноги.

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