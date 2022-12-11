NYT: Не важно, что говорит Путин 1 11.12.2022, 17:30

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В большинстве своем российский диктатор повторяет свои старые слова.

В пятницу вечером все еще отвечая на вопрос после пресс-конференции, которую его пресс-секретарь пытался закончить, Владимир Путин четко дал понять, какой он видит правду.

«Вы не можете верить никому, кроме меня», – сказал он журналистам российских государственных СМИ.

Это был правильный конец недели, в течение которой Путин был очень занят строительством своего видения реальности во времена, когда российская победа в войне против Украины кажется маловероятной, как никогда, приводит статью New York Times «Зеркало недели. Украина».

В марафоне публичных выступлений, начавшихся в понедельник с поездки по поврежденному Крымскому мосту, Путин говорил о ядерной доктрине, обмене заключенными с США, о «польском реваншизме» и «очень жестоких практиках» европейских зоопарков. В среду Кремль опубликовал трехчасовое видео встречи Путина с членами совета по правам человека. В четверг появилось видео, на котором российский автократ обещает, что будет и дальше атаковать Украину. При этом он был очень веселым с бокалом шампанского в руке, и некоторые обозреватели допустили, что он пьян. В пятницу во время пресс-конференции на полях саммита в Кыргызстане российский президент отрицал, что российское вторжение в Украину столкнулось с проблемами.

«Спецоперация идет по плану, у нас там все стабильно. Там сегодня нет никаких вопросов или проблем», – сказал Путин.

Издание отмечает, что в большинстве своем российский автократ повторял свои старые слова. И в большинстве своем это была ложь. Что касается Украины, он признал, что «нам придется договориться о соглашении», чтобы остановить войну, при этом не дав никаких намеков на то, готов ли он уважать украинский суверенитет. Подтверждая обмен американской звезды баскетбола Бритни Гринер на российского торговца оружием Виктора Бута, Путин сказал, что Россия "не откажется от продолжения такой работы в будущем".

«Однако, ряд его выступлений был по-своему существу уже сигналом о том, что президент, несмотря на экономический спад из-за давления санкций и чрезвычайные военные потери России, пытается демонстрировать, что он здоров, бдителен и до сих пор все контролирует», - пишет издание, отмечая, что оживление активности Путина сильно контрастирует с ноябрем, когда за 10 дней он лишь один раз появлялся на публике. И Кремль не объяснил, почему это произошло.

«Он просто демонстрирует российским властным кругам, что он продолжает контролировать ситуацию. Когда Путин много говорит, не очень важно что именно он говорит », – сказал профессор политологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов.

New York Times соглашается, что комментарии Путина на этой неделе в большинстве своем разоблачили его зацикленность на собственной пропаганде. В среду во время видео-конференции с подобранным для него «советом по правам человека» он отвечал на вопрос о том, как обращаются с россиянами в Европе. Путин говорил, что «националистические элементы в Польше» якобы «мечтают» захватить часть запада Украины, повторяя безосновательные утверждения, озвученные его разведчиками неделю назад. Затем российский автократ принялся критиковать зоопарки.

«В некоторых западных странах животных в зоопарках убивают на глазах у детей, забивают их и т.д. Это совершенно не соответствует нашей культуре, культуре народа Российской Федерации», – говорил он.

Таким образом, Путин повторил сообщение одного из подконтрольных Кремлю телеканалов о том, что в зоопарке Копенгагена в 2014 году было принято решение убить жирафа из-за риска близкородственного скрещивания.

«Это был пример того, как Путин пытается использовать любые аргументы, которые только может, чтобы усилить антизападные настроения в российском обществе», - говорится в статье.

Но в автократии Путина именно его слова дают лучшую подсказку о российской политике. На этой неделе он не подал никакого намека на сомнения в своих решениях, повторяя сравнение себя с Петром I, которое впервые он озвучил в июне.

« Тот факт, что есть новые территории – это весомый результат для России, это серьезно», – сказал Путин, самодовольно улыбаясь в среду во время разговора с «советом по правам человека». И это несмотря на то, что российская армия теряет контроль над оккупированными регионами.

«Петр I уже воевал за доступ к Азовскому морю», – добавил российский автократ, указывая на юго-восточное побережье Украины, которое оккупировали российские войска.

На следующий день Путин раздал "золотые звезды" военным офицерам в Кремле. Вдобавок к видео с его речью был также опубликован короткий ролик о том, как российский автократ вел непринужденный разговор с военными за бокалом шампанского. На этом же видео он оправдывал российские обстрелы украинской энергетической инфраструктуры тем, что якобы Киев «начал первый», когда нанес удар по Крымскому мосту. Некоторые пользователи в социальных сетях усомнились, правильно ли Кремль сделал, что опубликовал это видео. Поскольку в основе имиджа Путина лежит самоконтроль и трезвость. А на видео он кажется пьяным. Но Голосов объясняет, что для политологов Кремля публикация видео, на котором автократ улыбается и ведет себя расслабленно, имеет большое значение.

«Путину нужно показать обществу, что все идет хорошо. Что он способен с удовольствием говорить о происходящем», – объяснил эксперт.

Впрочем, российскому автократу также следует помнить о глобальной аудитории. В пятницу он говорил об «изменениях» в российской ядерной доктрине, предупредив, что Россия может переосмыслить свои взгляды и допустить превентивный ядерный удар. По его словам, американская политика может потребовать даже более агрессивной позиции. Впрочем, Путин оставил вопрос открытым, как он это обычно делает, добавив: «Мы только думаем об этом».

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