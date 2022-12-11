Ученые: Неприличные слова звучат похоже на многих языках 11.12.2022, 17:38

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Удивительный факт.

Считается, что бранные слова имеют звуки, которые помогают выразить сильные эмоции и особое отношение человека. Только вот на сегодняшний день ни одно исследование не исследовало, существует ли универсальная закономерность в звуке ругани на разных языках. Поэтому Шири Лев-Ари и Райан Маккей из Лондонского университета Ройал Холлоуэй провели пилотное исследование с носителями пяти неродственных языков (по 20 человек на каждый язык) и попросили их перечислить самые оскорбительные слова, которые они знали в своем языке, исключая расовые оскорбления, пишет techinsider.

Первоначальное результаты показали, что бранные слова с меньшей вероятностью включают звуки l, r, w, y. Авторы предполагают, что такие аппроксиманты могут быть менее подходящими для оскорбления. Авторы попросили 215 участников (из шести разных языков) оценить пары «псевдослов» (воображаемых слов, созданных авторами), одна из которых включало «аппроксимант». Например, в албанском языке авторы взяли слово «зог», означающее «птица», и изменили его на «йог», чтобы включить аппроксимант, и «цог» без аппроксиманта.

Авторы обнаружили, что участники значительно реже оценивали слова с аппроксимантами как ругательства и выбирали слова без аппроксиманта в качестве ругательств в 63% случая. Далее ученые рассмотрели ругательства, которые представляют собой вариации бранных слов, но считаются менее оскорбительными, например, «darn» вместо «damn» (в переводе — «черт"). Авторы обнаружили, что аппроксимации значительно чаще встречались в менее оскорбительных вариантах ругательств.

Использование аппроксиманта не обязательно может сделать слово безобидным, но авторы предполагают, что их результаты указывают на основную тенденцию в том, как бранные слова могли развиваться в разных языках. Авторы подчеркивают, что в некоторых языках действительно есть ругательства, которые включают аппроксиманты, такие как французский, но франкоговорящие, включенные в исследование, по-прежнему оценивали псевдоругательства без аппроксимантов как ругательства. Ученые заключают, что их работа предлагает потенциальный универсальный образец бранных слов на разных языках, при этом отсутствие аппроксимантов является общей чертой ругательств.

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