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Андрей Хаданович получил Медаль Благодарности Европейского центра солидарности

  • 11.12.2022, 17:58
Андрей Хаданович получил Медаль Благодарности Европейского центра солидарности

Вместе с белорусским поэтом и переводчиком наградили трех украинцев.

Белорусский поэт и переводчик Андрей Хаданович получил Медаль Благодарности Европейского центра солидарности в Гданьске. Вместе с ним наградили трех украинцев, двух из них — посмертно.

— Обещал себе не волноваться и не реветь, но во время вручения музыканты заиграли Адажио нашего Евгения Глебова — и я расклеился. Спасибо уважаемому жюри! (Председатель — Лех Валенса.) Спасибо Центру и его директору Базилю Керскому за поддержку и солидарность! Слава Украине! Жыве Беларусь! За нашу и вашу свободу!, — пишет Хаданович в «Фейсбуке».

ЕЦС учредил медаль в 30-ю годовщину «Солидарности». Ее лауреаты внесли вклад в восстановление свободной Польши. Медаль также вручается тем, кто в духе идеалов «Солидарности» отстаивает всеобщие права человека, продвигает идею солидарности как основы европейского порядка, работает над взаимопониманием между народами, строит социальный и моральный порядок на диалоге.

Награда присуждена 722 людям (65 из них посмертно).

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