Таблоид: Путина ждет срочная операция 15 11.12.2022, 18:07

12,586

фото: getty images

Российского диктатора ждет хирургическое вмешательство после падения с лестницы.

Российскому диктатору Владимиру Путину нужна экстренная операция на толстой кишке после того, как он якобы упал с лестницы и повредил копчиковую кость, сообщает таблоид DailyStar.

«Путину сделают простую хирургическую операцию», - сообщил неизвестный источник в Telegram.

Как пишет издание, падение повлекло за собой новые проблемы для диктатора.

«Падение с лестницы на прошлой неделе, которое привело к ушибу копчика, не осталось незамеченным и повлекло за собой новые проблемы, не связанные непосредственно с убоем», — добавляет источник.

На прошлой неделе западные таблоиды писали, что недавно Путин якобы поскользнулся, спускаясь с лестницы в своем московском доме, упал на копчиковую кость, а затем опрокинулся на бок и сполз еще на две ступеньки. Как пишут таблоиды, из-за удара Путин «непроизвольно испражнился», что якобы связано с наличием у него рака желудочно-кишечного тракта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».