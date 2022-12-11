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Чубаров: Россияне опрометчиво затягивают бегство из Крыма

  • 11.12.2022, 18:48
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Чубаров: Россияне опрометчиво затягивают бегство из Крыма
Рефат Чубаров
Фото: Charter97.org

Глава Меджлиса крымскотатарского народа обратился к гражданам РФ.

Атаки на военные объекты российских войск в оккупированном Крыму являются предупреждением для оккупантов. Об этом 11 декабря заявил в Fаcebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Граждане России, которые незаконно поселились в оккупированном Крыму с 27 февраля 2014 года! Вчерашние обстрелы и удары с воздуха по российским военным объектам, размещенным во временно оккупированном Крыму, для вас не что иное, как еще одно предупреждение о том, что вы опрометчиво долго затягиваете с бегством из украинского Крыма», – написал он.

Глава Меджлиса обратился к россиянам с призывом: «Чемодан – мост/паром – Россия».

«Знайте, заранее уехав из оккупированного Крыма, вы не только обезопасите свою жизнь, но и избавите нас от необходимости применить к вам законные силовые меры», – заявил Чубаров.

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