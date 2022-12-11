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Полковник ВСУ рассказал, почему мобилизация не спасет РФ

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  • 11.12.2022, 19:05
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Полковник ВСУ рассказал, почему мобилизация не спасет РФ

Российские оккупанты уже готовятся к обороне на линиях границы по состоянию на 1991 год.

Российские захватчики понимают, что за определенное время линия фронта может оказаться на границе международно признанных границ Украины и России. Поэтому они уже массово готовят для обороны мобилизованных и срочников.

В РФ способны призвать на службу около 150 тысяч срочников. Их могут хотя бы чему-то научить за 2-3 месяца. Однако подготовка таких вояк ужасна. Об этом рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, сообщает «24 канал».

Он отмечает, что сейчас идет подготовка 120-150 тысяч срочников, которые пойдут на фронт на замену демобилизованным призывникам. В январе-феврале должна быть еще одна волна в 150 тысяч, а в марте-апреле – еще одна.

По словам Свитана, к весне оккупанты могут иметь до 300 тысяч человек. Однако в РФ нет возможности дать для них нормальную военную технику и снаряжение.

Свитан отмечает, что набранные Россией оккупанты не будут боеспособными. Они смогут лишь держать оборону, но не наступать.

«Уже можно говорить о том, что россияне готовятся защищать свою границу от злых украинцев. Они уже выкапывают засечные линии вдоль Курской, Белгородской и Брянской областей. Напасть на нас им не хватит сил. Возможно, по количеству и хватит. Но столько средств поражения у них уже нет», – отмечает генерал ВСУ.

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