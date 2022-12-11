закрыть
11 декабря 2022, воскресенье, 19:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Блогер Паук позвонил в КГБ и спросил, кто такой агент «Валет»

2
  • 11.12.2022, 19:16
  • 6,274
Блогер Паук позвонил в КГБ и спросил, кто такой агент «Валет»

Некоторые сотрудники спецслужб записали информацию и пообещали ее проверить.

Диктатор Лукашенко в 1987 году был якобы завербован в Комитет государственной безопасности (КГБ) ССРР как агент под псевдонимом «Валет». В его задачи входило «решение контрразведывательных задач в Шкловском районе Могилевской области». Соответствующий документ опубликовал волонтерский проект InformNapalm.

Белорусский блогер Андрей Паук решил проверить эту информацию и позвонить в КГБ.

Некоторые сотрудники КГБ с радостью записывали информацию и пообещали ее проверить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хозяин больше не барин
Хозяин больше не барин Артем Черников
Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов
Исторический успех
Исторический успех Юрий Бутусов