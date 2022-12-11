Блогер Паук позвонил в КГБ и спросил, кто такой агент «Валет»2
- 11.12.2022, 19:16
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Некоторые сотрудники спецслужб записали информацию и пообещали ее проверить.
Диктатор Лукашенко в 1987 году был якобы завербован в Комитет государственной безопасности (КГБ) ССРР как агент под псевдонимом «Валет». В его задачи входило «решение контрразведывательных задач в Шкловском районе Могилевской области». Соответствующий документ опубликовал волонтерский проект InformNapalm.
Белорусский блогер Андрей Паук решил проверить эту информацию и позвонить в КГБ.
Некоторые сотрудники КГБ с радостью записывали информацию и пообещали ее проверить.