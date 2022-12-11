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Когда Украина начнет новое наступление

  • Алексей Арестович
  • 11.12.2022, 19:43
Когда Украина начнет новое наступление
Алексей Арестович

Массовое применение заградотрядов и расстрелов путинских мобиков — сомнительное действие.

Активное применение з/к в для наступлений на Украинские позиции свидетельствует об отсутствии мотивированной пехоты в армии РФ.

Заставить идти человека в лобовую атаку на укреплённые позиции противника не тривиальная задача. Особенно, если солдат не понимает на глубинном уровне зачем это делать.

Массовое применение заградотрядов и расстрелов путинских мобиков - сомнительное действие. Об этом становится известно родным, которые задают вопросы властям, прессе. Это становится проблемой в тылу.

Но з/к вне закона. В ЧВК могут пристрелить без последствий и вопросов.

Поэтому их можно мотивировать перспективой более долгой жизни, приказывая идти в атаки.

На этом и держится способность путинской армии проводить хоть какие-то наступательные действия.

Но з/к не бесконечны. И когда они закончатся, то закончится и наступательный потенциал.

Когда он закончится, мы пойдем в наступление на российские демотивированные части.

Что бывает в таком случае, хорошо показала Харьковская операция.

Алексей Арестович, «Фейсбук»

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