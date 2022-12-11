Фейгин: Лукашенко могут заменить на Хренина 1 11.12.2022, 20:04

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Марк Фейгин

Кремль ведет свою игру.

Российский правозащитник и блогер Марк Фейгин в интервью «Эпрессо» прокомментировал странную смерть главы лукашенковского МИД Владимира Макея:

– С Макеем история навсегда останется темной и открытой, никто никогда не ответит. Разумеется, на чьей стороне был интерес – на стороне Москвы, чтобы этот канал отношений с Западом оборвался, Макей его действительно осуществлял в пользу Лукашенко.

Относительно Москвы – здесь всегда все сложнее: и двор побольше и посложнее, и побольше. У Лукашенко все скромнее. Там есть 5 основных экономико-государственных групп, Макей одну из них представлял. В Москве главных групп вроде бы меньше – кооператив «Озеро», мобилизационная группа, Патрушев – Бортников, есть какая-то часть аппаратная, у нее меньший ресурс силовой, но оказывает большое влияние, Ковальчук, который к ФСО приближен, и т.д. Поэтому здесь несколько другая игра. Потому что с Лукашенко есть еще какой-то мифический шанс заменить его на Хренина.

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