Мэр Мелитополя рассказал три хорошие новости из оккупированного города 11.12.2022, 20:10

3,548

Иван Федоров

Десятки уничтоженных оккупантов.

Об этом «24 каналу» рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Блокпост в Новобогдановке

Федоров отметил, что оккупанты признали Мелитополь своим главным городом на Юге, своим самым главным логистическим центром. Это демонстрирует, что Мелитополь – ключ к освобождению Юга. Здесь произошло 3 события. Первое из них – на блокпосту в Новобогдановке, на пути из Мелитополя в Запорожье, расстреляли россиян.

«Кто-то из них погиб, кого-то доставили в больницу. Это было выполнено нашими силами сопротивления, нашими партизанами. Представьте себе, какой опасности это подвергалось», – заметил городской голова Мелитополя.

Уничтожение радаров в Семеновке и удар по комплексу отдыха россиян

Он продолжил, что что-то случилось с радарами, которые были в южной части Мелитополя близ поселка Семеновка. Эти радары больше не могут работать. Также был уничтожен один из комплексов, на базе которого проживало несколько подразделений.

«Там проживал, как они называют, интеллект россиян – это ФСБшники, непосредственно работавшие с базами данных, компьютерами. Их было буквально 3–4 человека. На базе этого комплекса довольно часто жили и останавливались осетинцы», – подчеркнул Федоров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».