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The Guardian: Мира не будет, пока Путин не упадет

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  • 11.12.2022, 21:09
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The Guardian: Мира не будет, пока Путин не упадет

Владимиру Путину следует ожидать больше украинских ударов по целям на российской территории.

У Украины просили слишком много. Удары с помощью недавно разработанных собственных беспилотников дальнего радиуса действия, один из которых нанес удар в 240 километрах от Москвы, сильно отличаются от предыдущих атак в Крыму и других оккупированных Россией территориях. Об этом в своей статье пишет международный обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл. Его статью приводит «Зеркало недели. Украина».

Он напоминает, что украинцы говорят о самозащите. Путин рассматривает их действия как провокацию и нанесет ответный удар со всего, что только у него есть. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что боевые действия на Донбассе будут заморожены зимой. И наступательные действия начнутся весной. Российские силы под давлением в Херсонской области. По мнению Тисдалла, Путин не просто будет продолжать удары по украинской энергетической инфраструктуре. От него также следует ожидать попыток повысить ставки с помощью асимметричных и невоенных методов, чтобы увеличить цену для Киева и его партнеров. Утверждения США о том, что они не поощряют и не помогают наносить удары по российским авиабазам, никак не влияют на российского автократа.

«Честно говоря, попытки НАТО сдержать войну в границах Украины уже провалились. Путин усиливает глобальную борьбу с G7 и ЕС, символом чего стало его неповиновение введению предельной цены для российской нефти. На фоне зимних морозов его безжалостные усилия по превращению поставок газа в оружие доставляют проблемы всей Европе», - пишет британский обозреватель.

В дипломатическом поле битва Путина за создание раскол оппонентов усиливается. Поклонник Путина премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал 18 миллиардов, которые ЕС выделил на помощь для Украины на прошлой неделе. Украинские посольства в Европе страдают от физических атак. И кто же дал «зеленый свет»?

Финляндия и Швеция, желающие вступить в НАТО, сообщают об усилении кибератак против них. По мнению Тисдалла, Путин играет на страхе распространения войны. Польша и Молдова недавно столкнулись с проблемами на границах. В Беларуси войска двигаются ближе к северу Украины. А безответственный президент России снова говорит о ядерном оружии.

«Предположение, что истощенные войска России уже сделали худшее, что могли, и не способны на дальнейшую эскалацию, звучит самодовольно. Поскольку Путин с опозданием понимает, что он не может забрасывать бомбами Киев, чтобы заставить его подчиниться, он все больше полагается на «глобализацию» войны», – считает автор.

Когда Путин говорит о «длинном процессе», он подразумевает не только свою так называемую «спецоперацию». Он выставляет развязанную им войну как историческую борьбу России и авторитарных стран против западной демократии. В ходе встречи в Вашингтоне президенты Франции и США, похоже, соглашались с этим. Госсекретарь Энтони Блинкен подытожил на прошлой неделе: мир переживает «глобальное противостояние, которое определит, что будет дальше».

«Вряд ли Путин планировал все именно так. Но его провал в попытке быстро покорить Украину в феврале, его дальнейшие многочисленные неудачи и потребность в политическом и личном выживании толкают его к идеологической и стратегической, а также военной эскалации. НАТО не загонял его в угол. Он сам себя загнал», – пишет Тисдалл.

Размышляя над тем, что будет дальше, как сказал Блинкен, ястребы в США видят борьбу против расширенной оси зла, в которую входят Иран, КНДР, Китай и диктатуры, такие как Сирия, Никарагуа, Куба, Венесуэла и, возможно, некоторые другие страны Ближнего Востока.

Путин же видит возвращение в 20-й век, холодную войну по модели Джорджа Оруэлла, в которой мир поделен на антагонистические блоки. Эти блоки замкнуты в постоянном противостоянии, соревнуясь за приспешников и активы. При этом одна из сторон насаждает свое репрессивное правление с помощью ненависти, массового слежения и страха. Такая дистопическая перспектива очень контрастирует с альтернативной парадигмой, описанной на прошлой неделе канцлером Германии Олафом Шольцом. Британский обозреватель отмечает, что как для левоцентриста из Социал-демократической партии Германии, Шольц оказался чрезвычайно консервативным деятелем. Он болезненно переживает перемены и хотел бы, чтобы все вернулось к тому, каким оно было раньше.

Поэтому он предлагает возобновить европейские отношения сотрудничества с Россией, если не с ее нынешним правителем, а также вернуться к идее за 1989 год о закреплении безопасности через торговлю и совместное процветание. Некоторые говорят, что действия Путина с 2008 года, когда он вторгся в Грузию, доказали, что такой подход – это иллюзия.

«Но Шольц цепляется за нее, как утопленник за деревянную доску», - пишет автор.

Шольц говорит, что Европа должна работать над установлением довоенного «мирного порядка» и решить «все вопросы об общей безопасности» (эвфемизм для уступок со стороны НАТО), если Путин откажется от вооруженной агрессии. Немецкий канцлер подчеркнул, что нужно не допустить начала новой Холодной войны.

«Германия и Европа могут помочь защитить международный порядок на основе правил без впадения в фаталистические взгляды, согласно которым мир обречен вновь разделиться на противостоящие друг другу блоки», - цитирует британский обозреватель немецкого канцлера.

Многосторонний мир, определенный Уставом ООН, и уважение международного закона все еще возможны и желательны. Многие европейцы и почти половина американцев (47%) хотят установления мира через переговоры. Но многие, кто принадлежит к «лагерю справедливости», обвиняют Шольца в попытках задобрить агрессора. И называют его надежды наивными. Украинцы отвергают любые компромиссы. Они хотят, чтобы Путина судили за военные преступления, которые, безусловно, следует расследовать в рамках любого разрешения конфликта на основе закона.

«Сам Путин не демонстрирует интереса к разговорам. Если коротко, это непосредственная и, кажется, непреодолимая проблема, препятствующая всем схемам и мечтам о послевоенном урегулировании. Пока Путин у власти и продвигает фантазии о российской глобальной империи, грабя суверенные украинские земли, путь вперед заблокирован. Падение Путина – предпосылка долговременного мира», – считает Тисдалл.

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