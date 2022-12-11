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Косово подаст заявку на вступление в ЕС

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  • 11.12.2022, 21:23
Косово подаст заявку на вступление в ЕС

Страны, которые не признают Приштину, могут изменить свое мнение.

Косово готовится в ближайшие дни официально подать заявку на вступление в ЕС, запланированную как сигнал для европейских столиц о серьезных намерениях Приштины реформироваться и приближаться к необходимым критериям.

Об этом сообщает Politico.

«Мы готовы вывести Косово на новую траекторию», - заявил в интервью изданию профильный вице-премьер Берсник Бислими, отметив, что ЕС «не будет завершенным проектом без Западных Балкан».

Он отметил, что начальным целевым горизонтом своего вступления в Евросоюз Косово видит 2030 год.

Пять стран-членов ЕС - Греция, Кипр, Румыния, Словакия и Испания - еще не признают независимость Косово. По мнению Бислими, ко времени, когда нужно будет принимать решение, позиция этих столиц может измениться. «Поскольку движение к членству - длительный процесс, мы верим, что к тому времени мы сможем решить вопросы, которые сдерживали эти страны от признания Косово, и этот вопрос отпадет», - отмечает вице-премьер.

Он также отметил, что надеется на по крайней мере частичную нормализацию отношений между Белградом и Приштиной на основе последних предложений Брюсселя, а даже частичная договоренность с Белградом сыграла бы в пользу движения Косово в ЕС.

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