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Три момента, которые удивляют в выступлении духовника Лукашенко

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  • 11.12.2022, 21:45
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Три момента, которые удивляют в выступлении духовника Лукашенко

Почему Федор Повный испугался «Лего».

На ОНТ священник Федор Повный, которого часто называют духовником Лукашенко, (раскритиковал популярные конструкторы «Лего»/ru/news/2022/12/11/527810/, пишет «Салiдарнасць»:

– Достаточно взглянуть на календари «Лего», распространяемые, между прочим, бесплатно, в качестве рекламы. И я видел это на выставке «Мир детства». Это что? Это «Вестерн», это «Поиски сокровищ фараона», это «Всемирные катастрофы», «Космические пришельцы» и разнообразные войны – вот едва ли не главная тематика. Игрушки, подобные игрушки в конечном счете ориентируют ребенка на инокультурные образцы и скрыто агрессивны.

Недавно в храме я увидел мальчика лет трех, после службы в ожидании мамы играющего на лавочке с маленькими фигурками лошадей и наездников из «Лего». Что я там увидел: крохотные лица в широкополых шляпах были нахмурены и оскалены, один, особенно агрессивного вида, с открытым ртом и выпученными глазами, видимо, изображал воинственную ярость…

«Какие у тебя интересные игрушки», – обратился я к малышу, который с улыбкой протянул мне лошадку. И вот я ему говорю: «Дай мне, пожалуйста, самого доброго». Ребенок посмотрел на каждого наездника, выразительно развел руками и кратко ответил: «Нету!»

Что хочется после этого сказать: «Дорогие папы! Разумеется, нужно воспитывать в сыновьях смелость, отвагу и мужественность. Ох, как часто этого в вас недостает! Но способствует ли выработке этих качеств вестерн? Неужели «крутые» ковбои и «агенты 007» – это идеал, к которому надо стремиться? Может быть, игрушечные воины, которых вы смастерите вместе с сыном, окажутся более приемлемы для воспитательных целей?...

Предложите ребенку подобающую книжку-раскраску, небольшую мягкую игрушку или куколку…

Кстати, можно сказать вашему малышу: «Поучи свою Катю, как надо вести себя тихо – ведь она в храме...» Если вам необходимо задержаться в храме, уместно будет, если малыш займется игрушками, а не будет носиться без надзора...

В выступлении священника удивляет сразу несколько моментов. Во-первых, как-то странно слушать подобного рода нравоучения от человека, который недавно открыто поддержал военную агрессию России против Украины.

В октябре в интервью «Звяздзе» Повный заявил:

– Как христианам воевать с христианами? Вспомните крестовый поход против православной Византии. А теперь посмотрите: что они делают с православными храмами в Украине? В самой стране, давшей сотни святых, десятки чудотворных икон Божией Матери, оскверняются храмы, пытают и убивают священников.

Повный призвал верующих «мобилизоваться духовно и быть готовым ко всему» и заявил, что «брат прикрывает нас щитом, а в него летят пули».

Во-вторых, объект для критики священник выбрал довольно странный. Конструкторы «Лего» не содержат тематики войны – в отличие от игрушек российского производства. Вот где уж агрессии сверх меры: разные «солдатики», образцы военной техники… Но они Повного, похоже, не волнуют

В-третьих, судя по выступлению Повного, у православных священников по-прежнему большие проблемы с тем, чтобы расположить к себе молодое поколение, сделать поход в церковь не экстраординарным событием.

Этому никак не способствует желание, чтобы даже дошколята вели себя в храме «тише воды и ниже травы». Личный опыт показывает, что с малолетними детьми лучше в церковь не заходить – скорее всего или они, или родители получат упреки насчет поведения.

Будем надеяться, что трехлетний мальчик, у которого Повный обнаружил игрушки «Лего», после интереса со стороны священника не столкнулся со стрессом в ожидании мамы.

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